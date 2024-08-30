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Диетолог скептически отнеслась к рекомендациям блогеров по похудению

В Сети обсуждают новое средство для похудения на смену «Оземпику». Что это?

30 августа 2024, 11:41
Фото: 1MI

Диетолог скептически отнеслась к рекомендациям блогеров по похудению

Блогеры утверждают, что нашли альтернативу всемирно известному «Оземпику» среди обычных растительных добавок. Журналисты «Новых известии» разобрались в том, стоит ли им верить.

Звёзды шоу-бизнеса рекламируют «Оземпик» как средство для снижения веса. В то же время блогеры начали набирать лайки на записях о поразительном открытии — оболочке семян подорожника, или псиллиуме. Говорят, что это простое средство, которое можно найти повсюду, может заменить препарат. Но сравнивать их — как сравнивать ракету и воздушный шар по тому принципу, что оба двигаются вверх, считает терапевт, гастроэнтеролог, диетолог и нутрициолог Марина Баяндина.

Псиллиум, или оболочка семян подорожника, по словам Баяндиной, представляет собой клетчатку, которая используется в медицине. Она полезна. Как и любая клетчатка, она улучшает пищеварение, положительно влияет на кишечник, помогает создать ощущение сытости. Её можно принимать по-разному, существуют официально зарегистрированные препараты с псиллиумом, включая биологически активные добавки.

Псиллиум можно употреблять просто с водой, можно смешивать с едой для обогащения клетчаткой. Её можно добавлять в выпечку, чтобы уменьшить калорийность.

У псиллиума есть противопоказания. Это заболевания желудочно-кишечного тракта, связанные с воспалением. То есть если у человека гастрит или воспаление кишечника, то употребление псиллиума может вызвать боли.

Поэтому следует относиться к советам блогеров с некоторой долей скепсиса, особенно если он не имеет медицинского образования.

Хорошая новость заключается в том, что избавиться от лишнего веса можно быстрее, чем набрать его. Однако следует придерживаться традиционных принципов диетологии: максимальная скорость потери веса — 1 кг в неделю. Идеальным будет даже 500 грамм в неделю. Похудение должно происходить плавно и последовательно, подчёркивает врач.

Резкие диеты с ограничением только до условных каши или йогурта могут нарушить обмен веществ и психологическое состояние человека. Проблема заключается в том, что после такой диеты вес может вернуться в двойном размере.

Ключевой момент в процессе похудения — это сбалансированное питание. В рационе должны быть белки, жиры, углеводы и клетчатка.

Простые советы остаются неизменными. Уменьшение потребления простых углеводов, сахара, выпечки, белой муки. Избегание комбинации высококалорийной и сладкой пищи. Добавление большего количества растительной клетчатки в рацион. Это могут быть не только свежие салаты, но и тушёные овощи.

Не нужно есть за компанию, от скуки или стресса. Следите за этим. И не забывайте о физической активности.

Три простых правила:

— сбалансированное питание;

— работа с пищевым поведением;

— регулярные физические упражнения.

Это поможет сбросить лишний вес без магии, строгих протоколов и новомодных диет.

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