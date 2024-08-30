В Сети обсуждают новое средство для похудения на смену «Оземпику». Что это?

Звёзды шоу-бизнеса рекламируют «Оземпик» как средство для снижения веса. В то же время блогеры начали набирать лайки на записях о поразительном открытии — оболочке семян подорожника, или псиллиуме. Говорят, что это простое средство, которое можно найти повсюду, может заменить препарат. Но сравнивать их — как сравнивать ракету и воздушный шар по тому принципу, что оба двигаются вверх, считает терапевт, гастроэнтеролог, диетолог и нутрициолог Марина Баяндина.