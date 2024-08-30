bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

В Белгородской области прогнозируется высокий уровень пожарной опасности

В сентябре Белгородскую область могут охватить лесные пожары

30 августа 2024, 11:26
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области прогнозируется высокий уровень пожарной опасности

Практически всё лето, за исключением пары дождливых недель, Белгородская область била все рекорды по температурному режиму. Белгородцы спасались от жары, как умели. Лето в регионе ещё задержится, поэтому есть серьёзный риск возникновения лесных пожаров, сообщает ТАСС.
Сюжет
Погода

В сентябре в Белгородской области может увеличиться количество лесных пожаров из-за аномальной жары и засухи. Об этом предупреждает Авиалесоохрана — подразделение Рослесхоза.

Стоит отметить, что в некоторых районах Белгородской области уже объявлен максимальный уровень пожарной опасности, а в остальных — предмаксимальный уровень. Первая неделя сентября в Белгороде ожидается жаркой, но облачной.

Опасность возникновения пожаров также существует ещё в 39 регионах России. Но это не гарантировано.

Пожароопасная ситуация зависит не только от погодных условий, но и от того, насколько ответственно граждане соблюдают правила пожарной безопасности в лесах, на прилегающих территориях, в дачных посёлках и населённых пунктах, а также от скорости обнаружения и тушения возникающих очагов возгорания.

Пасмурно или жара? Какую погоду белгородцам приготовила первая неделя сентября
Узнать подробнее
Читайте также:
МЧС предупреждает белгородцев об аномальной жаре в ближайшие дниВ Старом Осколе заметили дым. Что произошло?МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Белгородской области
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Погода#Пожарная безопасность#Новости Белгорода#Прогноз#Чрезвычайные ситуации#Белгород#Лесные пожары#Аномальная жара
Подпишитесь
Боец самообороны выехал на спасение белгородца, но сам пострадал от атаки БПЛА
Сегодня, 10:48
Глава белгородского поселения пострадал при атаке ВСУ. Что известно о его состоянии?
Сегодня, 08:06
Троим россиянам, устроившим диверсии на железной дороге, вынесли приговор
Сегодня, 12:34
Включили-выключили: из-за ещё одного крупного порыва жители Губкина вновь без воды
Сегодня, 14:12
В два раза дешевле и меньше: где в Белгороде установят новые модульные туалеты
Сегодня, 12:50
Белгородэнерго напоминает о соблюдения правил пожарной безопасности вблизи ЛЭП
Сегодня, 11:01