В сентябре Белгородскую область могут охватить лесные пожары

Пожароопасная ситуация зависит не только от погодных условий, но и от того, насколько ответственно граждане соблюдают правила пожарной безопасности в лесах, на прилегающих территориях, в дачных посёлках и населённых пунктах, а также от скорости обнаружения и тушения возникающих очагов возгорания.