В сентябре Белгородскую область могут охватить лесные пожары

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В сентябре в Белгородской области может увеличиться количество лесных пожаров из-за аномальной жары и засухи. Об этом предупреждает Авиалесоохрана — подразделение Рослесхоза.
Стоит отметить, что в некоторых районах Белгородской области уже объявлен максимальный уровень пожарной опасности, а в остальных — предмаксимальный уровень. Первая неделя сентября в Белгороде ожидается жаркой, но облачной.
Опасность возникновения пожаров также существует ещё в 39 регионах России. Но это не гарантировано.
Пожароопасная ситуация зависит не только от погодных условий, но и от того, насколько ответственно граждане соблюдают правила пожарной безопасности в лесах, на прилегающих территориях, в дачных посёлках и населённых пунктах, а также от скорости обнаружения и тушения возникающих очагов возгорания.