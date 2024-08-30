bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Белгородская область продолжается терпеть удары ВСУ

В оперштабе ответили, почему в Белгороде было громко

30 августа 2024, 08:16
Фото: 1MI
Белгородская область продолжается терпеть удары ВСУ

ВСУ атаковали Белгород и восемь районов, есть погибший и раненые

Белгородская область каждый день подвергается обстрелам и атакам беспилотников. За минувшие сутки под удар попало не только приграничье, но и столица региона. Сколько человек ранено и где выявили разрушения?
Сюжет
Обстрел

За сутки — с утра 29 августа по утро 30 августа — под удар попали девять муниципалитетов. Есть погибший, раненые и разрушения.

За день атакам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский и Ракитянский районы, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский горокруга.

Погибший и пострадавшие

Мужчина погиб при обстреле утром 29 августа в Шебекино. Ещё два человека ранены — мужчина и женщина. Они пока остаются в больнице. Медики оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести.

Накануне при атаке дрона на комбайн в Ракитянском районе пострадал мужчина. У него — минно-взрывная травма и осколочные ранения.

В Краснояружском районе пострадала женщина после атаки дрона в Теребрено. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

Минно-взрывную травму и баротравму получил мужчина в Белгородском районе. Произошло это ещё 28 августа при атаке на Ясные Зори, но за помощью врачей он обратился только накануне. Его тоже отпустили на амбулаторное лечение.

Разрушения

В общей сложности после атак ВСУ за сутки в Белгородской области разрушения выявили в 16 частных и пяти многоквартирных домах. Один частный дом полностью сгорел.

Повреждены за день 13 легковых машин, комбайн и «Газель». Одна легковушка сгорела.

Разрушения также выявили в двух коммерческих и двух социальных объектах, дважды — на территориях сельхозпредприятий. Также повреждены административное здание и инфраструктурный объект связи.

Кроме того, дважды атакам подверглась ЛЭП. Из-за этого несколько сёл в Волоконовском районе на время остались без света.

А что произошло в Белгороде?

В сводке оперштаба сообщается, что в столице региона сработала ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа. Утверждается, что последствий нет.

ВСУ обстреляли Шебекино: один человек погиб, двое ранены
Узнать подробнее
Читайте также:
Комбайнёр с ранениями смог сам добраться до больницы после атаки дрона ВСУВСУ атаковали Белгородскую область: ранен мужчина, есть разрушения, сгорело автоВСУ дважды атаковали село дронами-камикадзе: ранены глава округа, пожарный и водитель
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Борисовский район#Ракитянский район#Волоконовский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#Атака#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Дроны
Подпишитесь
Школы, детсады, кружки: как начнётся новый учебный год в Белгороде?
Сегодня, 09:27
Глава белгородского поселения пострадал при атаке ВСУ. Что известно о его состоянии?
Сегодня, 08:06
Труды и защита Родины: что нового будут изучать белгородские школьники
Сегодня, 06:36
Ответ окончательный: как будут работать детские сады в Белгороде с 1 сентября?
Сегодня, 07:53
Школу не построить — очистных нет: развитие Таврово под Белгородом затормозили жители
Сегодня, 06:20
Молодёжные и семейные: планировки в весеннем квартале «Сирень» в Белгороде
Вчера, 08:46