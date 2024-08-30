В оперштабе ответили, почему в Белгороде было громко

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:16
За сутки — с утра 29 августа по утро 30 августа — под удар попали девять муниципалитетов. Есть погибший, раненые и разрушения.
За день атакам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский и Ракитянский районы, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский горокруга.
Мужчина погиб при обстреле утром 29 августа в Шебекино. Ещё два человека ранены — мужчина и женщина. Они пока остаются в больнице. Медики оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести.
Накануне при атаке дрона на комбайн в Ракитянском районе пострадал мужчина. У него — минно-взрывная травма и осколочные ранения.
В Краснояружском районе пострадала женщина после атаки дрона в Теребрено. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.
Минно-взрывную травму и баротравму получил мужчина в Белгородском районе. Произошло это ещё 28 августа при атаке на Ясные Зори, но за помощью врачей он обратился только накануне. Его тоже отпустили на амбулаторное лечение.
В общей сложности после атак ВСУ за сутки в Белгородской области разрушения выявили в 16 частных и пяти многоквартирных домах. Один частный дом полностью сгорел.
Повреждены за день 13 легковых машин, комбайн и «Газель». Одна легковушка сгорела.
Разрушения также выявили в двух коммерческих и двух социальных объектах, дважды — на территориях сельхозпредприятий. Также повреждены административное здание и инфраструктурный объект связи.
Кроме того, дважды атакам подверглась ЛЭП. Из-за этого несколько сёл в Волоконовском районе на время остались без света.
В сводке оперштаба сообщается, что в столице региона сработала ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа. Утверждается, что последствий нет.