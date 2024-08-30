В оперштабе ответили, почему в Белгороде было громко

ВСУ атаковали Белгород и восемь районов, есть погибший и раненые

Белгородская область каждый день подвергается обстрелам и атакам беспилотников. За минувшие сутки под удар попало не только приграничье, но и столица региона. Сколько человек ранено и где выявили разрушения?