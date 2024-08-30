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В Белгороде установят модульные туалеты в Сосновке и на трассе «Олимпия»

В два раза дешевле и меньше: где в Белгороде установят новые модульные туалеты

30 августа 2024, 12:50
Фото: 1MI

В Белгороде установят модульные туалеты в Сосновке и на трассе «Олимпия»

Городская администрация опубликовала контракт на закупку 15 автономно-сетевых туалетных модулей стоимостью более 72,3 млн рублей. Сколько модулей в итоге купят, где их установят и кто поставщик — журналистам Бел.Ру рассказали в мэрии Белгорода.
Сюжет
Бюджет

В областном центре установят новые автономно-сетевые туалетные модули. Как рассказали журналистам Бел.Ру в мэрии, в 2024 году городские власти закупили шесть туалетных модулей. Их установят на территории урочища Сосновка, а также на территории лыжероллерной трассы «Олимпия» по многочисленным просьбам жителей.

Всего на закупку из средств бюджетных учреждений выделили 27 млн рублей. Поставщиком выступила компания «Лидер».

По данным аналитической системы «Чеkkо», фирма зарегистрирована в Белгороде в 2020 году. Отрасль — деятельность рекламных агентств. Директор и учредитель — Владимир Кавалжи.

По итогам 2021 года выручка компании составила 5,9 млн рублей, а чистая прибыль — 49 тысяч рублей.

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#Кристина Семенчук#Бюджет#Новости Белгорода#Эксклюзив#Городская администрация#Закупки#Белгород#Модульные туалеты
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