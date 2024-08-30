В два раза дешевле и меньше: где в Белгороде установят новые модульные туалеты

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В областном центре установят новые автономно-сетевые туалетные модули. Как рассказали журналистам Бел.Ру в мэрии, в 2024 году городские власти закупили шесть туалетных модулей. Их установят на территории урочища Сосновка, а также на территории лыжероллерной трассы «Олимпия» по многочисленным просьбам жителей.
Всего на закупку из средств бюджетных учреждений выделили 27 млн рублей. Поставщиком выступила компания «Лидер».
По данным аналитической системы «Чеkkо», фирма зарегистрирована в Белгороде в 2020 году. Отрасль — деятельность рекламных агентств. Директор и учредитель — Владимир Кавалжи.
По итогам 2021 года выручка компании составила 5,9 млн рублей, а чистая прибыль — 49 тысяч рублей.