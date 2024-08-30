В два раза дешевле и меньше: где в Белгороде установят новые модульные туалеты

В областном центре установят новые автономно-сетевые туалетные модули. Как рассказали журналистам Бел.Ру в мэрии, в 2024 году городские власти закупили шесть туалетных модулей. Их установят на территории урочища Сосновка, а также на территории лыжероллерной трассы «Олимпия» по многочисленным просьбам жителей.