Сотрудник водоканала в Белгороде погиб при ремонте канализационной станции

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
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Сегодня, 30 августа, во время проведения ремонтных работ канализационной насосной станции водоканала Белгорода погиб сотрудник предприятия. Предварительной причиной смерти стала высокая концентрация токсичных газов.
Прокурор области поручил организовать проверку соблюдения требований безопасности труда на предприятии. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку законности действий должностных лиц, по вине которых мог произойти несчастный случай.
Если специалисты обнаружат нарушения, то примут комплекс мер прокурорского реагирования.
Напомним, что уже несколько недель белгородцы жалуются на запах жжённой резины. Сообщалось, что вонь распространяется по региону из-за возгорания на полях фильтрации водоканала. В организации обещали устранить проблему к 29 августа, однако, судя по сообщениям жителей, этого не произошло.