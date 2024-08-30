Сотрудник водоканала в Белгороде погиб при ремонте канализационной станции

Напомним, что уже несколько недель белгородцы жалуются на запах жжённой резины. Сообщалось, что вонь распространяется по региону из-за возгорания на полях фильтрации водоканала. В организации обещали устранить проблему к 29 августа, однако, судя по сообщениям жителей, этого не произошло.