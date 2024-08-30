Собаки понимают человеческую речь? Учёные сделали необычное открытие

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В научном журнале PLOS ONE опубликовали работу, в которой говорится о том, что собаки действительно могут понимать определённые слова и реагировать на них соответствующим образом.
Так, руководитель проекта Федерико Россано рассказал, что это исследование развеивает сомнения людей относительно понимания собаками человеческой речи. По его мнению, собаки реагируют именно на сами слова, а не на сопутствующие им сигналы. Дальнейшее изучение этой межвидовой коммуникации может привести к новым открытиям.
Чтобы доказать эту гипотезу, учёные провели два эксперимента: в одном из них исследователи лично посетили дома 30 собак, а во втором — использовали метод «гражданской науки». Во втором случае 29 владельцев выполняли дистанционные указания учёных.
Результаты показали, что обученные нажимать на кнопки звуковой панели собаки правильно реагировали на такие слова как «игра» или «улица» независимо от того, произносили их или нажимали на кнопку, делал это хозяин или незнакомец.