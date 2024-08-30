Собаки понимают человеческую речь? Учёные сделали необычное открытие

Так, руководитель проекта Федерико Россано рассказал, что это исследование развеивает сомнения людей относительно понимания собаками человеческой речи. По его мнению, собаки реагируют именно на сами слова, а не на сопутствующие им сигналы. Дальнейшее изучение этой межвидовой коммуникации может привести к новым открытиям.