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Белгородцы затормозили развитие Таврово отказом в установке очистных сооружений

Школу не построить — очистных нет: развитие Таврово под Белгородом затормозили жители

30 августа 2024, 06:20
Фото: 1MI

Белгородцы затормозили развитие Таврово отказом в установке очистных сооружений

И. о. гендиректора ГУП «Белоблводоканал» Алексей Колесников и замгубернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк вновь подняли тему очистных в микрорайоне Таврово, которые так и не начали строить. По мнению чиновников, это остановило развитие района ИЖС.

Исполняющий обязанности гендиректора ГУП «Белоблводоканал» Алексей Колесников рассказал о ситуации с очистными сооружениями в Таврово. Напомним, что план построить их там был озвучен ещё в 2023 году, но жители микрорайона возмущались близостью будущих установок к домам.

Власти не один раз организовывали встречи с жителями, чтобы выбрать новое место для очистных, но решение так и не принято.

Как говорит Колесников, часть жителей просит выбрать другое место, а часть требует скорейшего возведения и подключения к централизованной системе канализации. Напомним, что на собрании владельцев ИЖС только два человека поддержали строительство станции в месте, которое предлагает администрация.

Глава «Белоблводоканала» считает, что строительство необходимо для развития района дальше. Такого же мнения придерживается замгубернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк.

«По сути, мы остановили развитие этого микрорайона, строительство других соцобъектов на сегодняшний день там невозможно, потому что мощностей существующих не хватает», — объясняет чиновник.

Новые очистные были запланированы для того, чтобы улучшить в микрорайоне водоотведение, чтобы начать возведение школы, медицинского учреждения и других объектов.

«Произошло то, что произошло. Хорошо это или плохо для населения — теперь население должно делать выводы само», — закончил Довгалюк.
Прошла встреча рабочей группы по обсуждению новых точек размещения очистных
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#Алёна Мальцева#Общество#Строительство#ЖКХ#Таврово#Канализация#Очистные сооружения#Белоблводоканал#Сергей Довгалюк
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