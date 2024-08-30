Школу не построить — очистных нет: развитие Таврово под Белгородом затормозили жители

Исполняющий обязанности гендиректора ГУП «Белоблводоканал» Алексей Колесников рассказал о ситуации с очистными сооружениями в Таврово. Напомним, что план построить их там был озвучен ещё в 2023 году, но жители микрорайона возмущались близостью будущих установок к домам.