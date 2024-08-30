Школу не построить — очистных нет: развитие Таврово под Белгородом затормозили жители

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Исполняющий обязанности гендиректора ГУП «Белоблводоканал» Алексей Колесников рассказал о ситуации с очистными сооружениями в Таврово. Напомним, что план построить их там был озвучен ещё в 2023 году, но жители микрорайона возмущались близостью будущих установок к домам.
Власти не один раз организовывали встречи с жителями, чтобы выбрать новое место для очистных, но решение так и не принято.
Как говорит Колесников, часть жителей просит выбрать другое место, а часть требует скорейшего возведения и подключения к централизованной системе канализации. Напомним, что на собрании владельцев ИЖС только два человека поддержали строительство станции в месте, которое предлагает администрация.
Глава «Белоблводоканала» считает, что строительство необходимо для развития района дальше. Такого же мнения придерживается замгубернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк.
«По сути, мы остановили развитие этого микрорайона, строительство других соцобъектов на сегодняшний день там невозможно, потому что мощностей существующих не хватает», — объясняет чиновник.
Новые очистные были запланированы для того, чтобы улучшить в микрорайоне водоотведение, чтобы начать возведение школы, медицинского учреждения и других объектов.
«Произошло то, что произошло. Хорошо это или плохо для населения — теперь население должно делать выводы само», — закончил Довгалюк.