Шестеро раненых, трое осуждённых и два новых предмета: что произошло в Белгороде?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев получил ранения при обстреле села Петровка. Когда он приехал осмотреть последствия утренней атаки, его автомобиль атаковал FPV-дрон.
Старцев получил минно-взрывную травму, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы. Сначала его доставили в горбольницу № 2 Белгорода, но, чтобы исключить осколочное ранение глазницы, затем транспортировали в областную клиническую больницу на консультацию к офтальмологу.
При утренней же атаке пострадал местный житель: мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами на голове, спине и бедре разместили в областной клинической больнице.
Ещё два белгородца получили ранения при ударе по селу Новое Волоконовского района: после того, как одного пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями, прибывших на место участников теробороны атаковал украинский БПЛА. Из-за этого осколочные ранения получил один из бойцов отряда.
Уже вечером стало известно о ещё двоих пострадавших. Мужчину и женщину ранило в результате обстрела посёлка Октябрьский в Белгородском районе.
Трое россиян пытались совершить диверсии на железных дорогах в Белгородской области. Диверсантов поймали, когда те планировали очередное преступление.
Однако это не первые злодеяния обвиняемых: ранее они же, по поручению представителей антироссийских структур, поджигали железнодорожное оборудование в Старооскольском городском округе.
Задержанные снимали совершённые ими преступления на видео и отправляли своим заказчикам. Всего белгородцы получили около 100 тысяч рублей за выполненную работу.
В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Диверсия» и признали их виновными. Им назначили от 14 до 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
С 1 сентября текущего года в школах начнут преподавать новые предметы — «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд», бывшую технологию. Первый предмет будут изучать с 8-го по 11-е классы, а второй — с 1-го по 9-е классы.
В рамках ОБЗР школьники изучат различные модули, такие как безопасность в быту, общественном месте, природной среде, информационном пространстве и другие.
«Труд» же будет отличаться от «Технологии». Так, в начальных классах изучат следующие модули: «Технологии, профессии и производства», «Технологии ручной обработки материалов», «Конструирование и моделирование», «Информационно-коммуникативные технологии».
Средние же классы изучат пять обязательных модулей: «Производство и технологии», «Компьютерная графика. Черчение», «ЗD-моделирование, прототипирование, макетирование», «Робототехника», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». Есть и три модуля на выбор: «Автоматизированные системы», «Животноводство» и «Растениеводство».