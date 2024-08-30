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Шестеро раненых, трое осуждённых и два новых предмета: что произошло в Белгороде?

Шестеро раненых, трое осуждённых и два новых предмета: что произошло в Белгороде?

30 августа 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 30 августа, при обстрелах пострадали шестеро мирных жителей. Кроме того, троих россиян осудили за поджоги оборудования на железной дороге. Тем временем на носу новый учебный год: какие новые уроки появятся в расписании школьников?

При атаке ВСУ пострадали жители и глава поселения

Глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев получил ранения при обстреле села Петровка. Когда он приехал осмотреть последствия утренней атаки, его автомобиль атаковал FPV-дрон.

Старцев получил минно-взрывную травму, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы. Сначала его доставили в горбольницу № 2 Белгорода, но, чтобы исключить осколочное ранение глазницы, затем транспортировали в областную клиническую больницу на консультацию к офтальмологу.

При утренней же атаке пострадал местный житель: мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами на голове, спине и бедре разместили в областной клинической больнице.

Ещё два белгородца получили ранения при ударе по селу Новое Волоконовского района: после того, как одного пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями, прибывших на место участников теробороны атаковал украинский БПЛА. Из-за этого осколочные ранения получил один из бойцов отряда.

Уже вечером стало известно о ещё двоих пострадавших. Мужчину и женщину ранило в результате обстрела посёлка Октябрьский в Белгородском районе.

Боец самообороны выехал на спасение белгородца, но сам пострадал от атаки БПЛА
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В регионе нашли и наказали трёх диверсантов

Трое россиян пытались совершить диверсии на железных дорогах в Белгородской области. Диверсантов поймали, когда те планировали очередное преступление.

Однако это не первые злодеяния обвиняемых: ранее они же, по поручению представителей антироссийских структур, поджигали железнодорожное оборудование в Старооскольском городском округе.

Задержанные снимали совершённые ими преступления на видео и отправляли своим заказчикам. Всего белгородцы получили около 100 тысяч рублей за выполненную работу.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Диверсия» и признали их виновными. Им назначили от 14 до 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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Что нового появится в школах?

С 1 сентября текущего года в школах начнут преподавать новые предметы — «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд», бывшую технологию. Первый предмет будут изучать с 8-го по 11-е классы, а второй — с 1-го по 9-е классы.

В рамках ОБЗР школьники изучат различные модули, такие как безопасность в быту, общественном месте, природной среде, информационном пространстве и другие.

«Труд» же будет отличаться от «Технологии». Так, в начальных классах изучат следующие модули: «Технологии, профессии и производства», «Технологии ручной обработки материалов», «Конструирование и моделирование», «Информационно-коммуникативные технологии».

Средние же классы изучат пять обязательных модулей: «Производство и технологии», «Компьютерная графика. Черчение», «ЗD-моделирование, прототипирование, макетирование», «Робототехника», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». Есть и три модуля на выбор: «Автоматизированные системы», «Животноводство» и «Растениеводство».

Труды и защита Родины: что нового будут изучать белгородские школьники
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