Шестеро раненых, трое осуждённых и два новых предмета: что произошло в Белгороде?

Ещё два белгородца получили ранения при ударе по селу Новое Волоконовского района: после того, как одного пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями, прибывших на место участников теробороны атаковал украинский БПЛА. Из-за этого осколочные ранения получил один из бойцов отряда.