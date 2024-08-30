Шесть взрывов, я был на втором этаже: очевидец рассказал о прилёте в дом в Белгороде

Официально сообщали об одном погибшем во время обстрела Белгорода. Но Бел.Ру стало известно с мест событий, что погибших было больше. Минимум семь человек ранены. Горят жилые дома на улице Благодатной, был прилёт в крышу ТРЦ «Сити Молл».