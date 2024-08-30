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Posted Сегодня, 18:37

Published Сегодня, 18:37

Modified Сегодня, 18:39

Updated Сегодня, 18:39

Очевидец рассказал о пожаре в доме в Белгороде после обстрела

Шесть взрывов, я был на втором этаже: очевидец рассказал о прилёте в дом в Белгороде

30 августа 2024, 18:37
Фото: bel.ru

Очевидец рассказал о пожаре в доме в Белгороде после обстрела

Молодой человек во время обстрела Белгорода находился в доме, он рассказал Бел.Ру о последствиях и как прятался во время взрывов.

Парень в момент обстрела находился в своём доме №1 по улице Благодатной.

«Я решил, что лучше спуститься на первый этаж в уборную, где более безопасное место. Трясся потолок. Потом, когда закончились все взрывы, закончилась сирена, я вышел на улицу и увидел, что горит дом через два дома от моего. Пламя охватило полностью четвёртый дом. Также был прилёт в дом через дорогу от моего».

О пострадавших он ничего не знает. К месту пожара приезжали машины скорой помощи.

Официально сообщали об одном погибшем во время обстрела Белгорода. Но Бел.Ру стало известно с мест событий, что погибших было больше. Минимум семь человек ранены. Горят жилые дома на улице Благодатной, был прилёт в крышу ТРЦ «Сити Молл».

Все подробности об обстреле можно узнать в сюжете Бел.Ру. Оперативную информацию даём в нашем Telegram-канале.

Один человек погиб и семь ранены во время обстрела Белгорода
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