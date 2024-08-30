Шесть взрывов, я был на втором этаже: очевидец рассказал о прилёте в дом в Белгороде

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
Парень в момент обстрела находился в своём доме №1 по улице Благодатной.
«Я решил, что лучше спуститься на первый этаж в уборную, где более безопасное место. Трясся потолок. Потом, когда закончились все взрывы, закончилась сирена, я вышел на улицу и увидел, что горит дом через два дома от моего. Пламя охватило полностью четвёртый дом. Также был прилёт в дом через дорогу от моего».
О пострадавших он ничего не знает. К месту пожара приезжали машины скорой помощи.
Официально сообщали об одном погибшем во время обстрела Белгорода. Но Бел.Ру стало известно с мест событий, что погибших было больше. Минимум семь человек ранены. Горят жилые дома на улице Благодатной, был прилёт в крышу ТРЦ «Сити Молл».
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