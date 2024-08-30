СГОК поздравил около 300 детей сотрудников с Днём знаний

Праздник прошёл в Центре молодежных инициатив, где работали интерактивные площадки с творческими и спортивными заданиями, также все желающие могли сделать себе на память значок и получить мороженое. На сцене ЦМИ прошло театрализованное представление «Что за прелесть эти сказки», в котором юные гости праздника вместе с персонажами отправились в путешествие по любимым сказкам Александра Пушкина.