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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

СГОК поздравил около 300 детей сотрудников с Днём знаний

СГОК поздравил около 300 детей сотрудников с Днём знаний

30 августа 2024, 11:05
Фото: пресс-служба АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
Для 292 будущих первоклассников — детей сотрудников Стойленского ГОКа — провели традиционный праздник в честь Дня знаний.

Комбинат и благотворительный фонд «Милосердие» поддержали творческий проект Центра культурного развития «Горняк» «Культурный код. Пушкин», в рамках которого для ребят подготовили квест-программу и театрализованное представление.

Праздник прошёл в Центре молодежных инициатив, где работали интерактивные площадки с творческими и спортивными заданиями, также все желающие могли сделать себе на память значок и получить мороженое. На сцене ЦМИ прошло театрализованное представление «Что за прелесть эти сказки», в котором юные гости праздника вместе с персонажами отправились в путешествие по любимым сказкам Александра Пушкина.

Детвора не только наблюдала за театральным действом, но и принимала активное участие: отвечала на вопросы о сказках и героях, танцевала вместе с ними. В завершение праздника первоклассникам вручили в подарок познавательную энциклопедию.

О том, как прошел праздник для первоклассников, смотрите видео на странице СГОКа в ВКонтакте

«Культурный код. Пушкин»«Культурный код. Пушкин»
«Культурный код. Пушкин»«Культурный код. Пушкин»
«Культурный код. Пушкин»«Культурный код. Пушкин»
«Культурный код. Пушкин»«Культурный код. Пушкин»
«Культурный код. Пушкин»
Фото: пресс-служба АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
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