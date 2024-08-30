РЭО представил список регионов, которые отстают в создании объектов обращения с ТКО

В рамках заседания были затронуты вопросы, касающиеся работы региональных операторов, которые входят в зону риска по причине высокой кредиторской и дебиторской задолженности, низкой собираемости платежей, а также серьезных проблем с качеством оказываемых услуг. К этой группе относятся и региональные операторы, которые в будущем могут столкнуться с банкротством.