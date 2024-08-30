РЭО представил список регионов, которые отстают в создании объектов обращения с ТКО

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев представил доклад, в котором перечислил регионы, не укладывающиеся в установленные сроки по созданию объектов обращения с отходами, пишет newsnn.ru.
В республиках Карачаево-Черкесия, Татарстан, а также в ЕАО и Приморском крае реализация инфраструктурных проектов происходит медленнее запланированных сроков. Объекты обработки и утилизации строятся с задержкой более чем в год также в Тверской, Саратовской, Смоленской, Орловской и Ивановской областях.
Как сообщил глава РЭО, компания подписала дорожные карты с семьдесят пятью субъектами. Большинство инфраструктурных проектов в этих регионах будут реализованы на основе концессий. Подготовка документации для инвестиционных проектов требует значительного времени. Девять регионов не укладываются в установленные сроки. Ситуация с созданием объектов обращения с ТКО в этих субъектах является критической, заключил Денис Буцаев.
Уточняется, что реализация дорожных карт включает в себя такие этапы, как заключение концессионных соглашений, проведение исследований, разработка проектов и сметной документации. Также в дорожных картах содержатся сроки завершения строительства объектов.
В рамках заседания были затронуты вопросы, касающиеся работы региональных операторов, которые входят в зону риска по причине высокой кредиторской и дебиторской задолженности, низкой собираемости платежей, а также серьезных проблем с качеством оказываемых услуг. К этой группе относятся и региональные операторы, которые в будущем могут столкнуться с банкротством.
Заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил необходимость внесения полных сведений о деятельности региональных операторов в систему учета ТКО. Он обратил внимание, что субъект должен провести проверку данной информации, чтобы своевременно отреагировать на проблемы в деятельности оператора. При неэффективной работе регоператора возможна его замена.
РЭО продолжает работу по анализу деятельности региональных операторов и выполнению мероприятий, предусмотренных дорожными картами регионов. Кроме того, компания регулярно проводит мониторинг отрасли, в том числе на базе еженедельного штаба.