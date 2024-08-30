РЭО анонсировал старт эксперимента по утилизации упаковки для импортных товаров

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, новый закон о РОП начал действовать с 1 января 2024 года, при этом отдельные его акты вступят в силу лишь в 2025 году. Это относится к прописанной в законодательстве необходимости по утилизации отходов, которая возлагается на импортеров с 1 января 2026 года. Как сообщает 56orb.ru, в целях апробации данного механизма государство решило провести эксперимент, в ходе которого некоторые группы товаров, включая упаковку, должны будут утилизироваться с соблюдением таких новых правил. Эксперимент в отношении импортеров начнется с осени текущего года.