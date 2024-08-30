РЭО анонсировал старт эксперимента по утилизации упаковки для импортных товаров

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
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Updated Сегодня, 17:59
По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, новый закон о РОП начал действовать с 1 января 2024 года, при этом отдельные его акты вступят в силу лишь в 2025 году. Это относится к прописанной в законодательстве необходимости по утилизации отходов, которая возлагается на импортеров с 1 января 2026 года. Как сообщает 56orb.ru, в целях апробации данного механизма государство решило провести эксперимент, в ходе которого некоторые группы товаров, включая упаковку, должны будут утилизироваться с соблюдением таких новых правил. Эксперимент в отношении импортеров начнется с осени текущего года.
Согласно новым условиям, от импортеров будет требоваться оплата экологического сбора или предоставление банковской гарантии и поручительства утилизатора. Это требуется осуществить до выпуска продукции, в том числе продукции в упаковке, в оборот. Под правило подходит лишь продукция из государств, которые не относятся к Евразийскому экономическому союзу.
Согласно комментарию главы РЭО, обновленный механизм РОП подразумевает, что производители и импортеры будут предоставлять отчет об утилизации отходов от товаров и упаковки. Для органичного перехода к такому порядку требования внедряются в несколько этапов, а для импортеров — в порядке эксперимента. Благодаря новым правилам процессы внутри РОП должны стать максимально прозрачными, при этом стимулируя производителей формировать более обширную инфраструктуру для переработки отходов.
Стоит отметить, что поручительство предоставляется только утилизаторами, которые числятся в формируемом реестре утилизаторов. Реестр составляет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования при участии РЭО.
«Для формирования реестра проводятся документарная и выездная оценки. Они позволяют проверить, соответствуют ли утилизаторы и их мощности требованиям, могут ли они фактически осуществлять утилизацию, о которой заявляют. Только после проверки на соответствие утилизатор вносится в реестр. Таким образом отсеиваются недобросовестные организации, которые мешают реальной переработке отходов в России», — дал свой комментарий директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов.