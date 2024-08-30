bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Процентная ставка

Прогноз экспертов: ставка ЦБ достигнет 20%

30 августа 2024, 08:54
Фото: bel.ru
Процентная ставка
Топ-менеджер ВТБ сравнил ставку ЦБ с вином.

На заседании 13 сентября Банк России, скорее всего, повысит ставку до 20%, хотя данных за август может быть недостаточно для полной оценки влияния жесткой денежно-кредитной политики, считает первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В пример он привел принцип Тейлора: при прочих равных увеличение инфляции на 1 процентный пункт (п.п.) должно приводить к повышению процентной ставки более чем на 1 п. п.

«С учетом того, что диапазон ключевой ставки, прогнозируемый на конец этого года — 18-19,4%, то есть в верхней границе диапазона уже заложено повышение до 20%, а прогноз инфляции превышается на 0,7 п. п., то по правилу Тейлора должно быть ритуальное действие по повышению ключевой ставки даже, получается, математически на уровень, превышающий 20%, заложенный в диапазоне прогнозируемой ключевой ставки», — отметил Пьянов.

Пьянов сравнил ставку в 20% и выше с крепостью алкогольных напитков:

«Если 15-18% — это еще виноградное вино, то 20%+ — это уже какие-то крепленые напитки. Поэтому мы в следующем месяце с большой вероятностью будем наблюдать „крепленую“ денежно-кредитную политику».
Сотрудники ВТБ провели встречу с представителями финансовой разведки восьми стран
Узнать подробнее
Читайте также:
В ВТБ заявили о промышленной революции в современных российских ИТ-разработкахАналитика ВТБ: чьи финансовые советы слушают белгородцы?Прогноз ВТБ: во втором полугодии продажи ипотеки снизятся на треть
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Школы, детсады, кружки: как начнётся новый учебный год в Белгороде?
Сегодня, 09:27
Глава белгородского поселения пострадал при атаке ВСУ. Что известно о его состоянии?
Сегодня, 08:06
Труды и защита Родины: что нового будут изучать белгородские школьники
Сегодня, 06:36
Ответ окончательный: как будут работать детские сады в Белгороде с 1 сентября?
Сегодня, 07:53
Школу не построить — очистных нет: развитие Таврово под Белгородом затормозили жители
Сегодня, 06:20
Молодёжные и семейные: планировки в весеннем квартале «Сирень» в Белгороде
Вчера, 08:46