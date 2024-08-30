Прогноз экспертов: ставка ЦБ достигнет 20%

На заседании 13 сентября Банк России, скорее всего, повысит ставку до 20%, хотя данных за август может быть недостаточно для полной оценки влияния жесткой денежно-кредитной политики, считает первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.