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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Один из автобусов в Белгородской агломерации изменит свой маршрут

Один белгородский автобус будет ездить по другой схеме. Что изменится?

30 августа 2024, 13:18
Фото: 1MI
Один из автобусов в Белгородской агломерации изменит свой маршрут

С 1 сентября изменится расписание и схема движения одного белгородского маршрута

Автобус № 223 с 1 сентября будет охватывать весь микрорайон Пушкарное-78. Из-за увеличения количества остановок изменится и расписание автобусов. Подробности сообщили в Единой транспортной компании.

С 1 сентября автобус № 223, следующий от рынка «Салют» до микрорайона Пушкарное-78, будет ездить по-другому. Как отметили в Единой транспортной компании, изменится не только расписание маршрута, но и его схема движения.

Так, начальной и конечной остановкой с первого дня осени станет остановочный комплекс по улице Бородинской. Сам маршрут будет длиннее, поскольку начнёт проходить через весь массив.

Из-за этого изменения в компании также решили поменять расписание автобуса. Актуальное время отправления и прибытия маршрута № 223 указано на карточке ниже, как и его маршрут. На информационных ресурсах это обновление появится только с 1 сентября.

Обновлённое расписаниеОбновлённое расписание
Обновлённый маршрутОбновлённый маршрут
Обновлённый маршрутОбновлённый маршрут
Обновлённое расписание
Фото: Единая транспортная компания
В сентябре изменится движение поездов между Белгородской и Воронежской областями
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Расписание автобусов#Пассажирские автобусы
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