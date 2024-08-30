Один белгородский автобус будет ездить по другой схеме. Что изменится?

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
С 1 сентября автобус № 223, следующий от рынка «Салют» до микрорайона Пушкарное-78, будет ездить по-другому. Как отметили в Единой транспортной компании, изменится не только расписание маршрута, но и его схема движения.
Так, начальной и конечной остановкой с первого дня осени станет остановочный комплекс по улице Бородинской. Сам маршрут будет длиннее, поскольку начнёт проходить через весь массив.
Из-за этого изменения в компании также решили поменять расписание автобуса. Актуальное время отправления и прибытия маршрута № 223 указано на карточке ниже, как и его маршрут. На информационных ресурсах это обновление появится только с 1 сентября.