Кто из белгородских детей отдохнёт осенью в «Артеке»?

Отбор детей проходит в соответствии с положением лагеря по квотам субъектов Российской Федерации. Во время рассмотрения вопроса о получении путёвки оценивают значимость достижений школьников в учёбе, спорте, творчестве, социальной, волонтёрской деятельности и т. д. за последние три года.