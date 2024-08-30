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Published Сегодня, 09:46

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Updated Сегодня, 09:48

Белгородские власти озвучили порядок отбора детей для отдыха в «Артеке»

Кто из белгородских детей отдохнёт осенью в «Артеке»?

30 августа 2024, 09:46
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские власти озвучили порядок отбора детей для отдыха в «Артеке»

Осенью текущего года 320 детей из Белгородской области отдохнут в международном детском лагере «Артек». Как проходит отбор и какие заслуги ребят учитываются, Бел.Ру сообщили в региональном правительстве.
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Дети

По официальным данным, из 320 белгородских школьников в «Артеке» отдохнут осенью 20 детей в рамках основных квот в соответствии с договором и 300 человек в рамках дополнительной квоты, выделенной региону Министерством просвещения Российской Федерации.

Отбор детей проходит в соответствии с положением лагеря по квотам субъектов Российской Федерации. Во время рассмотрения вопроса о получении путёвки оценивают значимость достижений школьников в учёбе, спорте, творчестве, социальной, волонтёрской деятельности и т. д. за последние три года.

В личном кабинете АИС «Артек» учащийся самостоятельно или вместе с родителями размещает свои грамоты, дипломы, сертификаты и другие подтверждающие документы.

Решение о направлении детей в «Артек» принимает областная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Белгородской области на основании рейтинга, достижений учащихся, сформированного посредством АИС «Артек». В состав комиссии входят сотрудники министерств образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения и труда, физической культуры и спорта, министерства по делам молодёжи Белгородской области, муниципальных органов исполнительной власти.

Всего в 10-ю тематическую смену «КЛАССная тема» (с 1 по 21 сентября) отправятся 300 обучающихся из 19 муниципальных районов и округов Белгородской области. Школьники уже прошли конкурсный отбор.

Всего на осенний период для детей Белгородской области выделены квоты на три смены:

  • 10-я смена — 300 путёвок (с 1 по 21 сентября 2024 года);
  • 11-я смена — 10 путёвок (с 19 октября по 8 ноября 2024 года);
  • 12-я смена — 10 путёвок (с 12 ноября по 2 декабря 2024 года).
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Спорт#Дети#Образование#Белгород#Артек
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