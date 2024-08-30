Кто из белгородских детей отдохнёт осенью в «Артеке»?

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
По официальным данным, из 320 белгородских школьников в «Артеке» отдохнут осенью 20 детей в рамках основных квот в соответствии с договором и 300 человек в рамках дополнительной квоты, выделенной региону Министерством просвещения Российской Федерации.
Отбор детей проходит в соответствии с положением лагеря по квотам субъектов Российской Федерации. Во время рассмотрения вопроса о получении путёвки оценивают значимость достижений школьников в учёбе, спорте, творчестве, социальной, волонтёрской деятельности и т. д. за последние три года.
В личном кабинете АИС «Артек» учащийся самостоятельно или вместе с родителями размещает свои грамоты, дипломы, сертификаты и другие подтверждающие документы.
Решение о направлении детей в «Артек» принимает областная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Белгородской области на основании рейтинга, достижений учащихся, сформированного посредством АИС «Артек». В состав комиссии входят сотрудники министерств образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения и труда, физической культуры и спорта, министерства по делам молодёжи Белгородской области, муниципальных органов исполнительной власти.
Всего в 10-ю тематическую смену «КЛАССная тема» (с 1 по 21 сентября) отправятся 300 обучающихся из 19 муниципальных районов и округов Белгородской области. Школьники уже прошли конкурсный отбор.
Всего на осенний период для детей Белгородской области выделены квоты на три смены: