Функционал Модульбанка пополнился сервисом облачных касс

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:33
Кассовая техника тогда являлась очень важным для предпринимателей инструментом. Однако по мере развития технологий и появления новых решений в области цифровых платежей представители бизнеса начали переходить на облачные кассы, предназначенные для приема оплаты в электронном формате без наличия физического кассового аппарата, пишет newsnn.ru.
Первая в Российской Федерации облачная касса появилась в 2017 году. Ее разработали в компании «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки», которая начала предоставлять услуги облачной фискализации в нашей стране. Простые в применении и почти не требующие затрат сервисы облачных касс быстро завоевали популярность среди онлайн-магазинов и прочих компаний, работающих в формате интернет-коммерции.
На сегодняшний день без своих сервисов облачных касс не обойдется ни один банк, поскольку без них будет нелегко сохранить конкурентоспособность на рынке финансовых услуг. Особенно, если организация намеревается работать с малыми и средними предприятиями.
В частности, не так давно был модернизирован сервис по удаленной фискализации для интернет-магазинов и курьерских служб в Модульбанке. Финансовая организация, позиционирующая себя как предпринимательский хаб с сервисами и ресурсами для развития бизнеса, не так давно провела обновление сервиса по удаленной фискализации для интернет-магазинов и курьерских служб, в котором появилась возможность работать с экрана смартфона.
В сервисе осуществляется прием платежей, формируются облачные чеки, данные передаются в ОФД и ФНС. Все финансовые операции надежно защищены. Смартфонов с единым центром управления для удаленного приема платежей может быть любое количество.
Сервис облачных касс позволяет принимать платежи и создавать облачные чеки через мобильное приложение. После выбора клиентом способа оплаты информация передается в физическую кассу, затем в ОФД и ФНС, и клиент получает электронный чек. Доступны два способа оплаты: наличные и карта. Кроме этого, сервис гарантирует безопасность всех транзакций. Количество смартфонов для приема платежей может быть любым, а центр управления является единым.
Перспективы облачных касс — достаточно многообещающие, что подтверждается активным развитием подобных сервисов ключевыми банками страны. Например, у Сбербанка действует «Онлайн-касса Эвотор» для онлайн-оплаты и управления продажами, а у Альфа-Банка — «Альфа-Касса» с арендой кассового оборудования и возможностью подключения к облачному сервису.
Без сомнений, за облачными кассами — будущее, так как по мере усиления диджитализации и развития электронной коммерции спрос на них будет неуклонно расти. Разумеется, это будет происходить до тех пор, пока на рынке не появится еще что-то новое, что опять изменит мир до неузнаваемости.