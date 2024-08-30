Функционал Модульбанка пополнился сервисом облачных касс

В частности, не так давно был модернизирован сервис по удаленной фискализации для интернет-магазинов и курьерских служб в Модульбанке. Финансовая организация, позиционирующая себя как предпринимательский хаб с сервисами и ресурсами для развития бизнеса, не так давно провела обновление сервиса по удаленной фискализации для интернет-магазинов и курьерских служб, в котором появилась возможность работать с экрана смартфона.