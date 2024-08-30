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Экскаватор в «царь-мангале» работает в белгородском приграничье

Экскаватор в «царь-мангале» работает в белгородском приграничье

30 августа 2024, 08:50
Фото: 1MI
После атак ВСУ поля в Белгородской области становятся непригодны для земледелия. Оставшиеся в земле обломки могут сдетонировать. Разминирование осуществляют с помощью экскаваторов. Чтобы защитить водителей, технику оснастили антидроновой защитой, пишет «Российская газета».

Не только тракторы и комбайны, оснащённые защитой от дронов ВСУ, работают в полях Белгородской области. Теперь дополнительно оборудовать «бронёй» стали экскаваторы.

Эту технику не ожидаешь увидеть за сельскохозяйственной работой в поле, но она там нужна по другой причине: экскаваторы используют в качестве машин разминирования.

Большой гидравлический гусеничный экскаватор, со всех сторон прикрытый антидроновыми решётками, выкапывает обломки беспилотников и ракет. Так поля снова становятся безопасными и пригодными для земледелия.

За антидроновую защиту Белгородская область заняла первое место премии «Умный город»
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