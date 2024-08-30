Экскаватор в «царь-мангале» работает в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Не только тракторы и комбайны, оснащённые защитой от дронов ВСУ, работают в полях Белгородской области. Теперь дополнительно оборудовать «бронёй» стали экскаваторы.
Эту технику не ожидаешь увидеть за сельскохозяйственной работой в поле, но она там нужна по другой причине: экскаваторы используют в качестве машин разминирования.
Большой гидравлический гусеничный экскаватор, со всех сторон прикрытый антидроновыми решётками, выкапывает обломки беспилотников и ракет. Так поля снова становятся безопасными и пригодными для земледелия.