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Published Сегодня, 18:42

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Повреждённая остановка у «Сити Молла»

Дети могли пострадать при вечернем обстреле Белгорода. Что известно?

30 августа 2024, 18:42
Фото: bel.ru
Повреждённая остановка у «Сити Молла»

Несколько детей могли пострадать при обстреле Белгорода

После сильного обстрела Белгорода и Белгородского района, где множественные разрушения заметили у «Сити Молла», сообщается о пострадавших детях. Количество погибших по неофициальной информации также увеличилось.
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Обстрел

Несколько источников Бел.Ру с мест происшествия сообщают о пострадавших в результате атаки троих детях. Предварительно, одной из раненых стала 14-летняя девочка.

Её отец рассказал журналистке Бел.Ру, что в момент прилёта его дочка гуляла на улице. Сам мужчина пил чай на кухне. Пострадавшую белгородку госпитализировали, рядом с ней находится мать.

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Также предполагается, что количество погибших при обстреле увеличилось до четырёх, а пострадавших — до 14 человек. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 20:34 сообщал, что погиб минимум один человек — в его автомобиль случилось прямое попадание снаряда. Ещё семь белгородцев оказались ранены: их уже госпитализировали.

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