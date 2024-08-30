Дети могли пострадать при вечернем обстреле Белгорода. Что известно?

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Несколько источников Бел.Ру с мест происшествия сообщают о пострадавших в результате атаки троих детях. Предварительно, одной из раненых стала 14-летняя девочка.
Её отец рассказал журналистке Бел.Ру, что в момент прилёта его дочка гуляла на улице. Сам мужчина пил чай на кухне. Пострадавшую белгородку госпитализировали, рядом с ней находится мать.
Также предполагается, что количество погибших при обстреле увеличилось до четырёх, а пострадавших — до 14 человек. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 20:34 сообщал, что погиб минимум один человек — в его автомобиль случилось прямое попадание снаряда. Ещё семь белгородцев оказались ранены: их уже госпитализировали.