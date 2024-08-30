Белгородец пожаловался на штраф, выписанный в зоне действия знаков об опасности БПЛА

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Белгородец пожаловался, что ему выписали штраф за превышение скорости на автодороге, где действует опасность атаки БПЛА. Как рассказал мужчина, он ехал с семьёй 9 августа по автодороге Шебекино — Волоконовка. На протяжении всего пути стоят знаки об опасности атаки БПЛА.
Таких на дорогах Белгородской области больше 20. Знаки с мая устанавливали в районах, где риск попасть под удар украинского беспилотника крайне высок: в Шебекинском горокруге, Белгородском и Борисовском районах.
Чтобы как можно быстрее покинуть опасную зону, водитель увеличил скорость движения до 95-110 км/ч. А через некоторое время ему пришёл штраф за превышение в размере пяти тысяч рублей.
«Это шокировало меня. Считаю, что данная камера стоит несправедливо, исходя из нынешней обстановки. О наличии камеры не знал и не задумывался, а даже если бы и знал, скорость не уменьшал», — написал мужчина
Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко ответил мужчине, что тот может обжаловать и отменить постановление. Для этого необходимо обратиться в Центр автоматизированной фиксации правонарушений в области дорожного движения.
Как избежать штрафа, чтобы потом его не приходилось отменять, министр не сообщил.
Белгородцы давно просили отключить камеры видеонаблюдения на региональных автодорогах, как это ранее сделали в Курской области. Но власти отказались это делать: иначе нельзя будет обнаружить и наказать правонарушителей.
Национальный автомобильный союз направил письмо в МВД России с просьбой отменить штрафы ПДД для жителей Белгородской, Брянской и Курской областей. Исключение — дела о нарушениях.