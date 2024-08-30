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Знак с предупреждением об опасности БПЛА

Белгородец пожаловался на штраф, выписанный в зоне действия знаков об опасности БПЛА

30 августа 2024, 08:35
Фото: Telegram-канал «Шёпот Шебекино»
Знак с предупреждением об опасности БПЛА
В мае 2024 на дорогах в приграничье установили знаки об опасности атаки БПЛА. Единственное, что может предпринять водитель, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих пассажиров — превысить скорость на этих участках. Но тогда ему грозит штраф. Предложили ли решение власти?
Сюжет
Дороги

Белгородец пожаловался, что ему выписали штраф за превышение скорости на автодороге, где действует опасность атаки БПЛА. Как рассказал мужчина, он ехал с семьёй 9 августа по автодороге Шебекино — Волоконовка. На протяжении всего пути стоят знаки об опасности атаки БПЛА.

Таких на дорогах Белгородской области больше 20. Знаки с мая устанавливали в районах, где риск попасть под удар украинского беспилотника крайне высок: в Шебекинском горокруге, Белгородском и Борисовском районах.

Чтобы как можно быстрее покинуть опасную зону, водитель увеличил скорость движения до 95-110 км/ч. А через некоторое время ему пришёл штраф за превышение в размере пяти тысяч рублей.

«Это шокировало меня. Считаю, что данная камера стоит несправедливо, исходя из нынешней обстановки. О наличии камеры не знал и не задумывался, а даже если бы и знал, скорость не уменьшал», — написал мужчина

Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко ответил мужчине, что тот может обжаловать и отменить постановление. Для этого необходимо обратиться в Центр автоматизированной фиксации правонарушений в области дорожного движения.

Как избежать штрафа, чтобы потом его не приходилось отменять, министр не сообщил.

Белгородцы давно просили отключить камеры видеонаблюдения на региональных автодорогах, как это ранее сделали в Курской области. Но власти отказались это делать: иначе нельзя будет обнаружить и наказать правонарушителей.

Национальный автомобильный союз направил письмо в МВД России с просьбой отменить штрафы ПДД для жителей Белгородской, Брянской и Курской областей. Исключение — дела о нарушениях.

Штрафы важнее безопасности? Белгородцы просят отключить дорожные камеры в приграничье
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