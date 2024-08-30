Белгородец пожаловался на штраф, выписанный в зоне действия знаков об опасности БПЛА

В мае 2024 на дорогах в приграничье установили знаки об опасности атаки БПЛА. Единственное, что может предпринять водитель, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих пассажиров — превысить скорость на этих участках. Но тогда ему грозит штраф. Предложили ли решение власти?

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