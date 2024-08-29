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Published Сегодня, 08:46

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Updated Сегодня, 08:48

Один мирный житель пострадал при обстрелах Белгородской области, есть разрушения

За сутки ВСУ 230 раз ударили по Белгородской области. Что известно о последствиях?

29 августа 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney
Один мирный житель пострадал при обстрелах Белгородской области, есть разрушения

Восемь районов Белгородской области подверглись за день атакам ВСУ

С семи утра 28 августа до семи утра 29 августа ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов региона около 230 раз. Один человек пострадал, есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ выпустили по семи населённым пунктам Белгородского района 30 боеприпасов и девять БПЛА, в результате чего пострадал один мужчина. Жителя с черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением голени доставили в горбольницу № 2.

Также в муниципалитете пострадали 20 домовладений, четыре надворные постройки, легковой автомобиль и «Газель», ЛЭП и газовая труба.

Больше всего боеприпасов Киев выпустил по девяти населённым пунктам Грайворонского округа — 78 штук. Муниципалитет также атаковали девять беспилотников. Пострадавших в округе нет, но в одном селе полностью сгорел частный дом. Повреждения также получили шесть домовладений, инфраструктурный объект и легковой автомобиль.

В Шебекинском округе насчитали 46 прилётов и 13 БПЛА. Полностью сгорел один частный дом, ещё два и линия электропередачи получили повреждения.

В Борисовском районе из-за семи беспилотников пострадали частный дом, промышленное предприятие и грузовой автомобиль. По Волоконовскому району ударили 31 боеприпасом и одним БПЛА, из-за чего повреждены три частных дома и ЛЭП.

По Валуйскому округу выпустили десять боеприпасов и два БПЛА, а по Краснояружскому району — 11 боеприпасов. Над Прохоровским районом система ПВО сбила два украинских дрона.

Дом и постройка полностью сгорели после атаки ВСУ на Белгородскую область
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