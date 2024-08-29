За сутки ВСУ 230 раз ударили по Белгородской области. Что известно о последствиях?

Больше всего боеприпасов Киев выпустил по девяти населённым пунктам Грайворонского округа — 78 штук. Муниципалитет также атаковали девять беспилотников. Пострадавших в округе нет, но в одном селе полностью сгорел частный дом. Повреждения также получили шесть домовладений, инфраструктурный объект и легковой автомобиль.