За сутки ВСУ 230 раз ударили по Белгородской области. Что известно о последствиях?

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
ВСУ выпустили по семи населённым пунктам Белгородского района 30 боеприпасов и девять БПЛА, в результате чего пострадал один мужчина. Жителя с черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением голени доставили в горбольницу № 2.
Также в муниципалитете пострадали 20 домовладений, четыре надворные постройки, легковой автомобиль и «Газель», ЛЭП и газовая труба.
Больше всего боеприпасов Киев выпустил по девяти населённым пунктам Грайворонского округа — 78 штук. Муниципалитет также атаковали девять беспилотников. Пострадавших в округе нет, но в одном селе полностью сгорел частный дом. Повреждения также получили шесть домовладений, инфраструктурный объект и легковой автомобиль.
В Шебекинском округе насчитали 46 прилётов и 13 БПЛА. Полностью сгорел один частный дом, ещё два и линия электропередачи получили повреждения.
В Борисовском районе из-за семи беспилотников пострадали частный дом, промышленное предприятие и грузовой автомобиль. По Волоконовскому району ударили 31 боеприпасом и одним БПЛА, из-за чего повреждены три частных дома и ЛЭП.
По Валуйскому округу выпустили десять боеприпасов и два БПЛА, а по Краснояружскому району — 11 боеприпасов. Над Прохоровским районом система ПВО сбила два украинских дрона.