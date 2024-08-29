Вручат ли в этом году белгородским первоклашкам губернаторские подарки?

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Жительница региона поинтересовалась, планируется ли в этом году передавать подарки первоклассникам от главы региона Вячеслава Гладкова. По словам женщины, раньше губернаторский подарок представлял из себя книгу с гербом города.
Обращение заметил министр образования Андрей Милёхин. По его словам, подарки действительно стоит ожидать.
«По сложившейся традиции всем ученикам первых классов области будут вручены альбомы первоклассников», — отметил чиновник.
Отметим, что, несмотря на непростую оперативную обстановку, в регионе в очном и смешанном форматах обучения будут работать большинство школ. На дистанте останутся только те ученики, чьи школы находятся в 20-километровой зоне от границы с Украиной.
Такое решение приняла большая часть родителей.
Также в очном формате проведут торжественные линейки, но не везде. А уроки у детей в Белгороде будут проходить в том числе и на верхних этажах.