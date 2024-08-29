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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Ранее первоклассникам дарили подарки 1 сентября

Вручат ли в этом году белгородским первоклашкам губернаторские подарки?

29 августа 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney
Ранее первоклассникам дарили подарки 1 сентября

Белгородцы ждут подарков для первоклассников к школе

Стоит ли жителям ожидать в этом году губернаторские подарки для первоклашек, ответил министр образования Андрей Милёхин. Соответствующий вопрос задали родители дошкольников.

Жительница региона поинтересовалась, планируется ли в этом году передавать подарки первоклассникам от главы региона Вячеслава Гладкова. По словам женщины, раньше губернаторский подарок представлял из себя книгу с гербом города.

Обращение заметил министр образования Андрей Милёхин. По его словам, подарки действительно стоит ожидать.

«По сложившейся традиции всем ученикам первых классов области будут вручены альбомы первоклассников», — отметил чиновник.

Отметим, что, несмотря на непростую оперативную обстановку, в регионе в очном и смешанном форматах обучения будут работать большинство школ. На дистанте останутся только те ученики, чьи школы находятся в 20-километровой зоне от границы с Украиной.

Такое решение приняла большая часть родителей.

Также в очном формате проведут торжественные линейки, но не везде. А уроки у детей в Белгороде будут проходить в том числе и на верхних этажах.

Почему юные белгородцы выйдут на очное обучение, несмотря на обстрелы?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Подарки#Новости Белгорода#1 сентября#Первоклассники#Белгород#Губернаторские подарки#Милëхин
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