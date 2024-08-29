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Posted 29 августа, 11:22

Published 29 августа, 11:22

Modified 29 августа, 11:22

Updated 29 августа, 11:22

В ещё одном регионе родителей не буду пускать на территорию школ.

В ещё одном регионе Черноземья определились с форматом школьных линеек

29 августа 2024, 11:22
Фото: 1MI. В ещё одном регионе родителей не буду пускать на территорию школ.

В Орловской области школьные линейки пройдут на улице, но нестандартно

Сюжет
Образование
В Белгороде власти решили провести школьные линейки очно-заочно, в Брянске — только в зданиях школ. А вот в Орловской области праздники пройдут на улицах, но с ограничением по времени, сообщает издание «Орелtimes».

В Орловской области школьные линейки 2 сентября пройдут на улице, но с ограничением по времени, сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире.

По словам главы региона, такое решение принято для обеспечения безопасности. Насколько именно будет сокращено время проведения торжественных мероприятий, он не уточнил. В Орле также было принято решение не пускать родителей в учебные заведения.

А вот в Брянске линейки пройдут исключительно в зданиях школ — в актовых и спортивных залах. Тоже из-за соображений безопасности.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Образование#Безопасность#Брянск#Школы#Черноземье#День знаний#1 сентября#Орловская область#Брянская область#Орёл#Линейки
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