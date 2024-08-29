В ещё одном регионе Черноземья определились с форматом школьных линеек

Posted 29 августа, 11:22
Published 29 августа, 11:22
Modified 29 августа, 11:22
Updated 29 августа, 11:22
В Орловской области школьные линейки 2 сентября пройдут на улице, но с ограничением по времени, сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире.
По словам главы региона, такое решение принято для обеспечения безопасности. Насколько именно будет сокращено время проведения торжественных мероприятий, он не уточнил. В Орле также было принято решение не пускать родителей в учебные заведения.
А вот в Брянске линейки пройдут исключительно в зданиях школ — в актовых и спортивных залах. Тоже из-за соображений безопасности.