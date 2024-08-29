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В белгородской Волоконовке появится реактор Чернобыльской АЭС

В белгородской Волоконовке появится реактор Чернобыльской АЭС

29 августа 2024, 06:46
Фото: Изображение Midjourney
В Волоконовский краеведческий музей приобретут макет реактора Чернобыльской АЭС в разрезе с подсветкой. Модель будет интерактивной.

Волоконовский районный краеведческий музей закупает макет реактора Чернобыльской АЭС за 596 тысяч рублей.

За эту сумму для музея в Волоконовке приобретут и установят витрину с интерактивным макетом — реактором Чернобыльской АЭС в разрезе и с подсветкой. В комплект должны будут входить технические средства восприятия для лиц с ограниченными возможностями.

До 2 сентября 2024 года поставщики ещё могут подать заявку.

Отметим, что в 2021 году в Старооскольская общественная организация инвалидов, пострадавших от воздействия радиации, открыла музей ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В «Набате Чернобыля» в 2022 году появился макет четвёртого энергоблока масштабом 1 к 150. Два месяца над ним работали четверо лицеистов и педагог допобразования Владимир Гребнев.

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#Алёна Мальцева#Общество#Волоконовка#Краеведческий музей#Закупка#Интерактив#Макет#Реактор Чернобыльской АЭС
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