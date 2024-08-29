Ученые: Предпочитаемый жанр фильмов зависит от работы мозга

Скорее всего, причина в том, что исследовались лишь две эмоции: ученые отмечают, что при показе, скажем, грустных лиц можно было бы получить более значимый отклик у поклонников драм и романтических фильмов. Кроме того, само исследование достаточно ограничено, поэтому наиболее изученный жанр — фильмы ужасов — в него не попал. Количество участников, отметивших его как любимый, было слишком мало для обоснованных выводов.