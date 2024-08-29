Ученые: Предпочитаемый жанр фильмов зависит от работы мозга

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Как пишет newkhakasiya.online, результаты работы были опубликованы в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience. В рамках исследования ученые проанализировали данные о 257 людях, которые принимали участие в более масштабном эксперименте и в том числе сообщили о своих любимых жанрах кино.
Участникам эксперимента показывали напуганные лица и геометрические фигуры, анализируя реакцию мозга с помощью аппарата МРТ, обращая внимание на два момента: активность миндалевидного тела, обрабатывающего эмоции и запускающего реакцию в ответ на угрозу, а также активность нейронов в области мозга, которая отвечает за вознаграждение.
В результате было установлено, что мозг людей, предпочитающих боевики, показывает более сильную реакцию, они предрасположены к восприятию эмоциональных стимулов и получению удовольствия от этого. Аналогичные реакции ученые обнаружили у людей, которые предпочитают комедийный жанр.
Противоположной оказалась картина у тех, кто предпочитает детективы и триллеры: их мозг реагировал на стимуляцию меньше, чем у других испытуемых.
Скорее всего, причина в том, что исследовались лишь две эмоции: ученые отмечают, что при показе, скажем, грустных лиц можно было бы получить более значимый отклик у поклонников драм и романтических фильмов. Кроме того, само исследование достаточно ограничено, поэтому наиболее изученный жанр — фильмы ужасов — в него не попал. Количество участников, отметивших его как любимый, было слишком мало для обоснованных выводов.
Авторы исследования предполагают, что люди выбирают жанры, которые наиболее эффективно активизируют их мозговую деятельность.