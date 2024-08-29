Так кто виноват? Белгородцы нашли ещё одну возможную причину неприятного запаха

Уже две недели белгородцы жалуются на неприятный запах, который напоминает жжённую резину. При этом глава Белгородского района Анна Куташова утверждала, что горит хвойная подстилка леса в Нижнем Ольшанце. Губернатор Вячеслав Гладков говорил, что загорелся камыш, огонь с которого потом перешёл на поля фильтрации водоканала.