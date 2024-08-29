Так кто виноват? Белгородцы нашли ещё одну возможную причину неприятного запаха

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Уже две недели белгородцы жалуются на неприятный запах, который напоминает жжённую резину. При этом глава Белгородского района Анна Куташова утверждала, что горит хвойная подстилка леса в Нижнем Ольшанце. Губернатор Вячеслав Гладков говорил, что загорелся камыш, огонь с которого потом перешёл на поля фильтрации водоканала.
Водоканал тоже комментировал эту ситуацию. Там подтвердили, что вблизи иловых карт очистных сооружений загорелся сухой остаток. Но пообещали, что проблему устранят в течение двух дней — примерно 29 августа.
По состоянию же на сегодняшний день ситуация так и не изменилась. Жители предполагают, что запах может исходить от горящего во рву мусора в центре Никольского.
«Неоднократно обращались в администрацию Никольского сельского совета, ответ один: „Это горят торфяники (откуда они тут взялись — сплошная болотистая местность?), ничего поделать не можем, принимаем меры по его ликвидации“. Да, вокруг сгоревшая трава, потому что огонь перекинулся на поле, его потушили, а содержимое рва до сих пор дымит. Власти объясняют это тем, что это торфяник, и потушить его, по их словам, невозможно. Снять картину, что горит, не представляется возможным, едкий удушающий дым», — сообщил белгородец.
Напомним, что специалисты Центрально-Чернозёмного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды провели забор проб атмосферного воздуха, но не обнаружили превышения предельно допустимых концентраций.