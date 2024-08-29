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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Ров в Никольском в Белгородском районе

Так кто виноват? Белгородцы нашли ещё одну возможную причину неприятного запаха

29 августа 2024, 14:05
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Ров в Никольском в Белгородском районе

Белгородцы находят новые потенциальные источники двухнедельной вони

Уже несколько недель белгородцы чувствуют неприятный запах. Предположений о том, что стало источником «аромата», было много, но их количество продолжает увеличиваться. Один из жителей региона выдвинул точку зрения через Telegram-канал «Белгород № 1».

Уже две недели белгородцы жалуются на неприятный запах, который напоминает жжённую резину. При этом глава Белгородского района Анна Куташова утверждала, что горит хвойная подстилка леса в Нижнем Ольшанце. Губернатор Вячеслав Гладков говорил, что загорелся камыш, огонь с которого потом перешёл на поля фильтрации водоканала.

Водоканал тоже комментировал эту ситуацию. Там подтвердили, что вблизи иловых карт очистных сооружений загорелся сухой остаток. Но пообещали, что проблему устранят в течение двух дней — примерно 29 августа.

По состоянию же на сегодняшний день ситуация так и не изменилась. Жители предполагают, что запах может исходить от горящего во рву мусора в центре Никольского.

«Неоднократно обращались в администрацию Никольского сельского совета, ответ один: „Это горят торфяники (откуда они тут взялись — сплошная болотистая местность?), ничего поделать не можем, принимаем меры по его ликвидации“. Да, вокруг сгоревшая трава, потому что огонь перекинулся на поле, его потушили, а содержимое рва до сих пор дымит. Власти объясняют это тем, что это торфяник, и потушить его, по их словам, невозможно. Снять картину, что горит, не представляется возможным, едкий удушающий дым», — сообщил белгородец.

Напомним, что специалисты Центрально-Чернозёмного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды провели забор проб атмосферного воздуха, но не обнаружили превышения предельно допустимых концентраций.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Вонь#Неприятный запах#Белгород#Дым
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