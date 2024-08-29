Сумма коллективных исков к турфирме Халаимова превысила 8 млн рублей

Только в декабре 2023 года сообщалось, что общая сумма причинённого туристам ущерба составила более 6 млн рублей. Сам туроператор заявил, что «настроен оптимистично», а также уверен, что его репутация будет восстановлена. Кроме того, Халаимов утверждает, что его вины нет, а образовавшаяся ситуация связана с незаконным захватом его фирмы.