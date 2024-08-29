Сумма коллективных исков к турфирме Халаимова превысила 8 млн рублей

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
В начале года управление Роспотребнадзора по Белгородской области искало жителей региона, которые являлись пострадавшими клиентами компании Александра Халаимова «Инста-Тур». Всем им предлагали присоединиться к оформлению и подаче группового иска в суд, чтобы взыскать не только заплаченные за путёвки средства, но и в том числе компенсацию морального вреда.
Ранее стало известно, что Халаимов проходит подозреваемым в уголовном деле и что его объявили в федеральный розыск. В полицию поступило более 220 заявлений от потерпевших, которых может быть намного больше.
Только в декабре 2023 года сообщалось, что общая сумма причинённого туристам ущерба составила более 6 млн рублей. Сам туроператор заявил, что «настроен оптимистично», а также уверен, что его репутация будет восстановлена. Кроме того, Халаимов утверждает, что его вины нет, а образовавшаяся ситуация связана с незаконным захватом его фирмы.
Как ответили Бел.Ру в региональном управлении Роспотребнадзора 26 августа, в отношении ООО «Инста-Тур» подано три иска в защиту 73 человек — несостоявшихся путешественников. Общая сумма исковых требований составила 4,62 млн рублей, а компенсации морального вреда — 3,2 млн рублей.
«Свердловским районным судом города Белгорода вынесены решения о взыскании в пользу потребителей уплаченных ими денежных средств, неустоек за нарушение установленного срока возврата денежных средств, компенсаций морального вреда и штрафов за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей — всего на сумму 6,8 млн рублей», — добавили в Роспотребнадзоре.
27 августа региональное управление на своей официальной странице в соцсети сообщило, что подало в суд заявления ещё 20 пострадавших туристов также с требованием возврата и взысканий с Александра Халаимова как владельца уже неработающего ООО «Инста-Тур»:
«Представитель управления в судебном заседании поддержал позицию. Исковые требования удовлетворены частично. Общая сумма взысканных денежных средств составила 1 143 533 рубля».