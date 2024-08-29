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Updated Сегодня, 06:05

Белгородский Роспотребнадзор подал иски от лица несостоявшихся путешественников

Сумма коллективных исков к турфирме Халаимова превысила 8 млн рублей

29 августа 2024, 06:05
Фото: 1MI
Белгородский Роспотребнадзор подал иски от лица несостоявшихся путешественников
Роспотребнадзор в конце зимы объявил, что ищет пострадавших клиентов турфирмы Халаимова. За это время управление подало несколько коллективных исков от лица 93 человек на общую сумму, превысившую 8 млн руб. Кроме того, УМВД также сообщило Бел.Ру, что получило заявления от более 220 пострадавших.
Сюжет
Суд

В начале года управление Роспотребнадзора по Белгородской области искало жителей региона, которые являлись пострадавшими клиентами компании Александра Халаимова «Инста-Тур». Всем им предлагали присоединиться к оформлению и подаче группового иска в суд, чтобы взыскать не только заплаченные за путёвки средства, но и в том числе компенсацию морального вреда.

Ранее стало известно, что Халаимов проходит подозреваемым в уголовном деле и что его объявили в федеральный розыск. В полицию поступило более 220 заявлений от потерпевших, которых может быть намного больше.

Только в декабре 2023 года сообщалось, что общая сумма причинённого туристам ущерба составила более 6 млн рублей. Сам туроператор заявил, что «настроен оптимистично», а также уверен, что его репутация будет восстановлена. Кроме того, Халаимов утверждает, что его вины нет, а образовавшаяся ситуация связана с незаконным захватом его фирмы.

Как ответили Бел.Ру в региональном управлении Роспотребнадзора 26 августа, в отношении ООО «Инста-Тур» подано три иска в защиту 73 человек — несостоявшихся путешественников. Общая сумма исковых требований составила 4,62 млн рублей, а компенсации морального вреда — 3,2 млн рублей.

«Свердловским районным судом города Белгорода вынесены решения о взыскании в пользу потребителей уплаченных ими денежных средств, неустоек за нарушение установленного срока возврата денежных средств, компенсаций морального вреда и штрафов за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей — всего на сумму 6,8 млн рублей», — добавили в Роспотребнадзоре.

27 августа региональное управление на своей официальной странице в соцсети сообщило, что подало в суд заявления ещё 20 пострадавших туристов также с требованием возврата и взысканий с Александра Халаимова как владельца уже неработающего ООО «Инста-Тур»:

«Представитель управления в судебном заседании поддержал позицию. Исковые требования удовлетворены частично. Общая сумма взысканных денежных средств составила 1 143 533 рубля».

Однако иски в суд подают не только пострадавшие туристы, но и арендодатели, перед которыми у Халаимова возникли большие долги — от нескольких сотен тысяч до миллионов.

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