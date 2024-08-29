Стойленский ГОК помогает в реабилитации инвалидов по зрению

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
— Стойленский ГОК помогает Старооскольскому обществу слепых с 2010 года. Средства идут как на организацию различных мероприятий для инвалидов по зрению, так и на приобретение жизненно необходимых тифлотехнических средств, например, наручных часов с синтезатором речи, тактильной трости, бумаги для письма по системе Брайля и многое другое, — комментирует председатель Старооскольской организации Всероссийского общества слепых Игорь Чертов.
Старооскольская местная организация Всероссийского общества слепых объединяет более 400 инвалидов по зрению, в том числе детей. Современные технологии, организация и проведение культурно-массовых мероприятий помогают людям с ограниченными возможностями здоровья вести полноценный образ жизни.
Оказание благотворительной помощи — важнейшее направление социальной политики Стойленского ГОКа. СГОК регулярно оказывает поддержку учреждениям культуры, детским садам, детско-юношеским спортивным школам, ветеранским организациям и другим учреждениям Старого Оскола.