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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 07:03

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Благотворительность

Стойленский ГОК помогает в реабилитации инвалидов по зрению

29 августа 2024, 06:55
Фото: Пресс-служба АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
Благотворительность
Стойленский ГОК при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» оказал благотворительную помощь Старооскольской организации Всероссийского общества слепых. Предприятие выделило средства на организацию реабилитационных мероприятий для участников организации.
 — Стойленский ГОК помогает Старооскольскому обществу слепых с 2010 года. Средства идут как на организацию различных мероприятий для инвалидов по зрению, так и на приобретение жизненно необходимых тифлотехнических средств, например, наручных часов с синтезатором речи, тактильной трости, бумаги для письма по системе Брайля и многое другое, — комментирует председатель Старооскольской организации Всероссийского общества слепых Игорь Чертов.

Старооскольская местная организация Всероссийского общества слепых объединяет более 400 инвалидов по зрению, в том числе детей. Современные технологии, организация и проведение культурно-массовых мероприятий помогают людям с ограниченными возможностями здоровья вести полноценный образ жизни.

Оказание благотворительной помощи — важнейшее направление социальной политики Стойленского ГОКа. СГОК регулярно оказывает поддержку учреждениям культуры, детским садам, детско-юношеским спортивным школам, ветеранским организациям и другим учреждениям Старого Оскола.

БлаготворительностьБлаготворительность
БлаготворительностьБлаготворительность
Благотворительность
Фото: Пресс-служба АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
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