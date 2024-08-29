Стойленский ГОК помогает в реабилитации инвалидов по зрению

Старооскольская местная организация Всероссийского общества слепых объединяет более 400 инвалидов по зрению, в том числе детей. Современные технологии, организация и проведение культурно-массовых мероприятий помогают людям с ограниченными возможностями здоровья вести полноценный образ жизни.