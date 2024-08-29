Сергей Цивилев поблагодарил энергетика-героя за мужество и профессионализм

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В лагере Группировки быстрого развертывания «Россети Центр» министр встретился с энергетиком-героем, водителем Белгородского городского участка СМиТ Белгородэнерго Владимиром Алифановым, который при исполнении своего трудового долга получил ранение во время вражеской атаки ВСУ и вывез пострадавших бойцов вооруженного сопровождения, обеспечивавших защиту специалистов энергокомпании во время проведения работ.
Владимир прошел курс лечения и уже вернулся в коллектив ГБР. Сергей Цивилев поблагодарил энергетика за самоотверженный труд и пожелал выздоровления и дальнейших успехов.
*Телеграм-канал «Россети Центр» «Информбюро».