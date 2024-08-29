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«Россети Центр»

Сергей Цивилев поблагодарил энергетика-героя за мужество и профессионализм

29 августа 2024, 08:02
Фото: Пресс-служба Белгородэнерго
«Россети Центр»
В рамках программы выездных мероприятий в Курскую область министр энергетики РФ Сергей Цивилев посетил объекты критической инфраструктуры региона, оценил их состояние и уровень обеспечения антитеррористической безопасности, сообщает телеграм-канал «Информбюро»*.

В лагере Группировки быстрого развертывания «Россети Центр» министр встретился с энергетиком-героем, водителем Белгородского городского участка СМиТ Белгородэнерго Владимиром Алифановым, который при исполнении своего трудового долга получил ранение во время вражеской атаки ВСУ и вывез пострадавших бойцов вооруженного сопровождения, обеспечивавших защиту специалистов энергокомпании во время проведения работ.

Владимир прошел курс лечения и уже вернулся в коллектив ГБР. Сергей Цивилев поблагодарил энергетика за самоотверженный труд и пожелал выздоровления и дальнейших успехов.

*Телеграм-канал «Россети Центр» «Информбюро».

Владимир АлифановВладимир Алифанов
Владимир АлифановВладимир Алифанов
«Россети Центр»«Россети Центр»
Владимир Алифанов
Фото: Пресс-служба Белгородэнерго
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