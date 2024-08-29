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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Первое место заняли сразу четыре марки классического йогурта.

Роскачество проверило популярные марки йогурта. Какие нарушения нашли?

29 августа 2024, 09:04
Фото: freepik.com
Первое место заняли сразу четыре марки классического йогурта.

Роскачество проверило 19 торговых марок классического йогурта

Многие покупатели выбирают белый йогурт за его вкус и пользу для здоровья. И важно, чтобы он был качественным и безопасным. Специалисты Роскачества провели исследование и выяснили, какие марки заслуживают доверия.

Роскачество провело исследование 19 торговых марок классического белого йогурта. Специалисты изучили маркировку, качество и безопасность продукции.

Первое место заняли сразу четыре торговые марки: Deligrande, «Актибио», «Зелёная линия» и «ЭкоНива». Эти бренды набрали высшие баллы по всем категориям оценки.

На втором месте оказался йогурт «Белый замок», на третьем — «Простоквашино». Четвёртое место поделили между собой Neo, Viola, «ВкусВилл» и «Савушкин». На пятом месте — йогурт «Молочная культура».

Также в топ-12 вошли Lactica, «Киржачский», «Царка», Venn's, «Играмолоко», Epica, «Агрокомплекс» и «Коровка из Кореновки».

Во всех торговых марках не было обнаружено бактерий и патогенных микроорганизмов. Количество дрожжей и плесени также не превышало допустимых норм. Кроме того, в образцах не нашли антибиотиков и ГМО.

Все производители использовали только молочные жиры, без добавления растительных. Указание массы нетто, массовой доли жира и массовой доли белка было правильным. Эксперты не обнаружили в йогурте подсластителей.

Зато в продукции торговых марок «Киржачский» и Lactica содержание лактозы (молочного сахара) не соответствовало заявленному на упаковке. Помимо этого, в йогурте «Киржачский» был обнаружен крахмал, хотя в составе указан пектин.

По информации Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах, в адрес ЗАО «Киржачский молочный завод» (изготовитель йогурта ТМ «Киржачский») было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

Производитель йогурта ТМ «Киржачский» (ООО «Киржачский молочный завод») сообщил, что инициировал служебную проверку по причинам выявленных несоответствий. Решено усилить контроль за поставщиками сырья.

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