Роскачество проверило популярные марки йогурта. Какие нарушения нашли?

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Роскачество провело исследование 19 торговых марок классического белого йогурта. Специалисты изучили маркировку, качество и безопасность продукции.
Первое место заняли сразу четыре торговые марки: Deligrande, «Актибио», «Зелёная линия» и «ЭкоНива». Эти бренды набрали высшие баллы по всем категориям оценки.
На втором месте оказался йогурт «Белый замок», на третьем — «Простоквашино». Четвёртое место поделили между собой Neo, Viola, «ВкусВилл» и «Савушкин». На пятом месте — йогурт «Молочная культура».
Также в топ-12 вошли Lactica, «Киржачский», «Царка», Venn's, «Играмолоко», Epica, «Агрокомплекс» и «Коровка из Кореновки».
Во всех торговых марках не было обнаружено бактерий и патогенных микроорганизмов. Количество дрожжей и плесени также не превышало допустимых норм. Кроме того, в образцах не нашли антибиотиков и ГМО.
Все производители использовали только молочные жиры, без добавления растительных. Указание массы нетто, массовой доли жира и массовой доли белка было правильным. Эксперты не обнаружили в йогурте подсластителей.
Зато в продукции торговых марок «Киржачский» и Lactica содержание лактозы (молочного сахара) не соответствовало заявленному на упаковке. Помимо этого, в йогурте «Киржачский» был обнаружен крахмал, хотя в составе указан пектин.
По информации Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах, в адрес ЗАО «Киржачский молочный завод» (изготовитель йогурта ТМ «Киржачский») было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.
Производитель йогурта ТМ «Киржачский» (ООО «Киржачский молочный завод») сообщил, что инициировал служебную проверку по причинам выявленных несоответствий. Решено усилить контроль за поставщиками сырья.