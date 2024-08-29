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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Путешествие в русскую сказку: места, которые нужно посетить в Нижегородской области

Путешествие в русскую сказку: места, которые нужно посетить в Нижегородской области

29 августа 2024, 12:24
Фото: 1MI
Нижегородская область, как и многие другие российские регионы, славится своими достопримечательностями. Самыми подходящими для летнего посещения называют семь мест: какие именно, рассказали журналисты newia.ru.
Сюжет
Туризм

Первый в списке — Макарьевский монастырь, которому насчитывается несколько столетий. Он находится на левом берегу Волги, из-за чего вид оттуда открывается прекрасный.

Макарьевский монастырьМакарьевский монастырь
Макарьевский монастырь
Фото: newia.ru

Далее туристам и жителям Нижнего Новгорода настоятельно рекомендуют посетить озеро Светлояр, которое расположено вблизи селе Владимирское в Воскресенском районе. Его глубина достигает почти 40 метров, форма — идеальнного овала, а вода кристально чистая.

Если верить легенде, именно в этом озере скрыт град Китеж, не сдавшийся татаро-монгольским захватчикам.

озеро Светлоярозеро Светлояр
озеро Светлояр
Фото: newia.ru

Главным символом региона по праву считается Нижегородский кремль: его величина уступает только московскому.

Первые постройки этого кремля появились ещё в XIII столетии из дерева, а спустя пару веков дерево поменяли на камень. Толщина его стен составляет более четырёх метров, а в ансамбле насчитывается 13 башен.

Нижегородский кремльНижегородский кремль
Нижегородский кремль
Фото: newia.ru

Верующим людям рекомендуют посетить Дивеево, которое считается духовным центром российского православия. Здесь можно помолиться в монастыре, проделать путь по канавке Царицы Небесной, а также посетить различные соборы и музеи.

ДивеевоДивеево
Дивеево
Фото: newia.ru

Ещё одной неотъемлемой частью Нижегородской области считается мечеть Рашида. Её возвели в 90-х годах в форме цветка, у которого есть пять лепестков. В здании мечети есть музей, посвященный истории татар в Нижнем Новгороде.

мечеть Рашидамечеть Рашида
мечеть Рашида
Фото: newia.ru

Любителям же писателя Александра Сергеевича Пушкина советуют посетить имение его семьи — Большое Болдино. Именно здесь русский классик написал заключительные главы «Евгения Онегина».

Помимо дома-музея, на территории есть красивый парк.

Большое БолдиноБольшое Болдино
Большое Болдино
Фото: newia.ru

И замыкает список достопримечательностей особняк Бугрова, расположенный в Володарске. Отличается этот дом цепляющей архитектурой, похожей на терем из сказки. Такая ассоциация появляется из-за резьбы, дерева и наличий зелёного и красного цветов.

особняк Бугроваособняк Бугрова
особняк Бугрова
Фото: newia.ru
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#Александра Склярова#Общество#Туризм#Путешествия#Достопримечательности#Нижегородская область
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