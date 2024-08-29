Путешествие в русскую сказку: места, которые нужно посетить в Нижегородской области

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Первый в списке — Макарьевский монастырь, которому насчитывается несколько столетий. Он находится на левом берегу Волги, из-за чего вид оттуда открывается прекрасный.
Далее туристам и жителям Нижнего Новгорода настоятельно рекомендуют посетить озеро Светлояр, которое расположено вблизи селе Владимирское в Воскресенском районе. Его глубина достигает почти 40 метров, форма — идеальнного овала, а вода кристально чистая.
Если верить легенде, именно в этом озере скрыт град Китеж, не сдавшийся татаро-монгольским захватчикам.
Главным символом региона по праву считается Нижегородский кремль: его величина уступает только московскому.
Первые постройки этого кремля появились ещё в XIII столетии из дерева, а спустя пару веков дерево поменяли на камень. Толщина его стен составляет более четырёх метров, а в ансамбле насчитывается 13 башен.
Верующим людям рекомендуют посетить Дивеево, которое считается духовным центром российского православия. Здесь можно помолиться в монастыре, проделать путь по канавке Царицы Небесной, а также посетить различные соборы и музеи.
Ещё одной неотъемлемой частью Нижегородской области считается мечеть Рашида. Её возвели в 90-х годах в форме цветка, у которого есть пять лепестков. В здании мечети есть музей, посвященный истории татар в Нижнем Новгороде.
Любителям же писателя Александра Сергеевича Пушкина советуют посетить имение его семьи — Большое Болдино. Именно здесь русский классик написал заключительные главы «Евгения Онегина».
Помимо дома-музея, на территории есть красивый парк.
И замыкает список достопримечательностей особняк Бугрова, расположенный в Володарске. Отличается этот дом цепляющей архитектурой, похожей на терем из сказки. Такая ассоциация появляется из-за резьбы, дерева и наличий зелёного и красного цветов.