Появятся ли велопарковки у школ Белгорода, где сейчас идёт капремонт?

Мэр Демидов ответил на вопрос о велопарковках у школ в Белгороде

В феврале 2024 года власти начали капремонт гимназий № 2 и № 5, лицеев № 32 и № 29 и школ № 39, 47, 48, 49. Блогер и урбанист Константин Кошкин спросил у мэра города, будут ли рядом с этими учреждениями велопарковки, чтобы школьники могли добираться до них на велосипедах.