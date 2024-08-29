Появятся ли велопарковки у школ Белгорода, где сейчас идёт капремонт?

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В следующем году завершится двухлетняя программа капитального ремонта восьми школ Белгорода. Бывший член общественного совета при министерстве транспорта региона, блогер и урбанист Константин Кошкин поинтересовался, появятся ли там велопарковки, чтобы школьники могли добираться на учёбу и домой на велосипедах.
Мэр города Валентин Демидов рассказал, что в проектном плане каждой из школ предусмотрено устройство велопарковок. Их вместимость будет не менее 100 мест на каждое образовательное учреждение.
Напомним, что ремонтные работы выполняются в гимназиях № 2 и № 5, лицеях № 32 и № 29, а также школах № 39, № 47, № 48 и № 49. Капремонт обошёлся в 2,3 миллиарда рублей, а ввести здания в эксплуатацию планируют в августе 2025 года.