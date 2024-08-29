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Велопарковку ранее сделали на территории образовательного центра «Луч».

Появятся ли велопарковки у школ Белгорода, где сейчас идёт капремонт?

29 августа 2024, 08:14
Фото: 1MI
Велопарковку ранее сделали на территории образовательного центра «Луч».

Мэр Демидов ответил на вопрос о велопарковках у школ в Белгороде

В феврале 2024 года власти начали капремонт гимназий № 2 и № 5, лицеев № 32 и № 29 и школ № 39, 47, 48, 49. Блогер и урбанист Константин Кошкин спросил у мэра города, будут ли рядом с этими учреждениями велопарковки, чтобы школьники могли добираться до них на велосипедах.

В следующем году завершится двухлетняя программа капитального ремонта восьми школ Белгорода. Бывший член общественного совета при министерстве транспорта региона, блогер и урбанист Константин Кошкин поинтересовался, появятся ли там велопарковки, чтобы школьники могли добираться на учёбу и домой на велосипедах.

Мэр города Валентин Демидов рассказал, что в проектном плане каждой из школ предусмотрено устройство велопарковок. Их вместимость будет не менее 100 мест на каждое образовательное учреждение.

Напомним, что ремонтные работы выполняются в гимназиях № 2 и № 5, лицеях № 32 и № 29, а также школах № 39, № 47, № 48 и № 49. Капремонт обошёлся в 2,3 миллиарда рублей, а ввести здания в эксплуатацию планируют в августе 2025 года.

Итоги опроса: белгородцы не готовы менять машины на велосипеды
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