По программе «Единой России» и Минпросвещения РФ провели ремонты в 4,5 тыс. школ

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Результаты проведения акции ЕР «Собери ребенка в школу» и темпы подготовки образовательных заведений к новому учебному году обсудили в ходе заседания Всероссийского штаба партии и Министерства просвещения РФ по президентским программам капитального ремонта и строительства новых учебных заведений, пишет mkset.ru.
Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета Владимир Якушев отчитался, что в рамках организованной партией и Минпросвещения программы капремонта школ к 1 сентября по всей России с 2022 года будут сданы порядка 4,5 тысячи школ, из которых 406 — в текущем году.
Республики Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Пензенская и Рязанская области были названы лидерами по воплощению данной инициативы.
Врио секретаря генсовета пообещал, что поручение главы государства о возведении 1300 новых школ будет реализовано раньше запланированного времени.
Он привел ряд примеров продуктивной работы по реализации программы, выделив такие субъекты РФ, как Санкт-Петербург, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Волгоградскую, Пензенскую, Ростовскую, Саратовскую и Свердловскую области.
Владимир Якушев также отчитался о работе партии в рамках ставшей традиционной акции «Собери ребенка в школу».
Он рассказал, что каждый год школьные наборы получают дети из многодетных, малообеспеченных семей. При подготовке к новому учебному году — 2024 такая поддержка уже была оказана 240 тысячам школьников, включая 63 тысячи несовершеннолетних жителей новых регионов.
Депутаты-единороссы, партийные активисты приняли участие в подготовке к 1 сентября 5,5 тысячи школ. При этом партией была организована акция «Родительская приемка», объединившая около 13 тысяч родителей.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что контроль ЕР за капитальным ремонтом школ помог подготовить к приему учеников на 1000 объектов больше. И программа, реализацией которой заведует ЕР и ведомство, осуществляется более быстрыми темпами, чем было запланировано.
Спикер подчеркнул, что по инициативе «Единой России» все школы начнут функционировать по единым федеральным стандартам с 1 сентября. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», ученикам начнут вновь преподавать «Труд», также внедрят дисциплину «Основы безопасности и защиты Родины».
«Развивается система воспитательной, патриотической работы, поднятия флага, исполнение Государственного гимна в начале учебной недели, проведения уроков „Разговоры о важном“. Профориентация, о которой говорил президент, действует начиная с 6-го класса. Проходят уроки „Россия — мои горизонты“, — перечислил основные нововведения учебного процесса министр в рамках своего общения с депутатами-единороссами в регионах.
«В рамках реализации народной программы партии „Единая Россия“ в 2024–2025 годах в Белгородской области планируется завершение капитального ремонта 27 школ. Контролируют все этапы обновления объектов партийцы и депутаты всех уровней вместе с родителями учеников и представителями образовательных организаций. Кроме того, по сложившейся традиции в преддверии начала учебного года проводится партийная акция „Собери ребенка в школу“ для школьников Белгородчины. В рамках этой акции помощь оказывается категориям многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, а также детям семей участников СВО», — поделился координатор партийного проекта «Новая школа» в Белгородской области Василий Потрясаев.