По программе «Единой России» и Минпросвещения РФ провели ремонты в 4,5 тыс. школ

«В рамках реализации народной программы партии „Единая Россия“ в 2024–2025 годах в Белгородской области планируется завершение капитального ремонта 27 школ. Контролируют все этапы обновления объектов партийцы и депутаты всех уровней вместе с родителями учеников и представителями образовательных организаций. Кроме того, по сложившейся традиции в преддверии начала учебного года проводится партийная акция „Собери ребенка в школу“ для школьников Белгородчины. В рамках этой акции помощь оказывается категориям многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, а также детям семей участников СВО», — поделился координатор партийного проекта «Новая школа» в Белгородской области Василий Потрясаев.