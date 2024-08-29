Пасмурно или жара? Какую погоду белгородцам приготовила первая неделя сентября

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
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Updated Сегодня, 04:03
Осень встретит белгородцев облачной, но жаркой погодой. В первые три дня, с 1 по 3 сентября, температура воздуха в Белгороде будет находиться в пределах +29…+31 °C днём и +16 °C — ночью. Порывы ветра достигнут 10-11 м/с.
В среду, 4 сентября, наблюдается небольшое понижение температуры до +27 °C. Этот день единственный среди недели, когда возможен небольшой дождь.
5 и 6 сентября столбик термометра опустится ещё ниже — до +25 °C и +23 °C соответственно. Однако такое снижение будет временным: 7 и 8 сентября воздух снова прогреется до +27 °C.
Порывы ветра с 6 по 8 сентября будут в пределах 8-10 м/с.
Конец августа и начало сентября на европейской части России будут очень тёплыми, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«На юге Центрального федерального округа — в Рязанской, Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской областях — везде температура с 28 августа по 1 сентября на 6-9 °C выше нормы, она составит 26-33 °C», — добавил Вильфанд.
При этом жаркая погода закрепится не только в ЦФО. В других российских регионах температура воздуха тоже окажется выше нормы: в Мурманской области на 7 °C выше, в Ленинградской области — на 6-7 °C, в Псковской области — на 5-7 °C.
На юге европейской России, в Краснодарском крае и Ростовской области температура будет на 5-8 градусов выше нормы и достигнет 33-36 градусов.