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Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

Первая неделя сентября в Белгороде будет всё ещё по-летнему тёплой

Пасмурно или жара? Какую погоду белгородцам приготовила первая неделя сентября

29 августа 2024, 04:03
Фото: Изображение Midjourney
Первая неделя сентября в Белгороде будет всё ещё по-летнему тёплой

Первая неделя сентября в Белгороде будет жаркой, но пасмурной

Приближается не только День знаний, но и начало осени в целом. Вскоре погода порадует белгородцев сменой жары на приятную прохладу, но когда это произойдёт? Судя по прогнозам синоптиков, не в первую неделю сентября. К какой погоде стоит подготовиться школьникам и их родителям, читайте в материале.
Сюжет
Погода

Прогноз погоды на 1–8 сентября

Осень встретит белгородцев облачной, но жаркой погодой. В первые три дня, с 1 по 3 сентября, температура воздуха в Белгороде будет находиться в пределах +29…+31 °C днём и +16 °C — ночью. Порывы ветра достигнут 10-11 м/с.

В среду, 4 сентября, наблюдается небольшое понижение температуры до +27 °C. Этот день единственный среди недели, когда возможен небольшой дождь.

5 и 6 сентября столбик термометра опустится ещё ниже — до +25 °C и +23 °C соответственно. Однако такое снижение будет временным: 7 и 8 сентября воздух снова прогреется до +27 °C.

Порывы ветра с 6 по 8 сентября будут в пределах 8-10 м/с.

Что о прогнозе говорит учёный?

Конец августа и начало сентября на европейской части России будут очень тёплыми, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге Центрального федерального округа — в Рязанской, Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской областях — везде температура с 28 августа по 1 сентября на 6-9 °C выше нормы, она составит 26-33 °C», — добавил Вильфанд.

При этом жаркая погода закрепится не только в ЦФО. В других российских регионах температура воздуха тоже окажется выше нормы: в Мурманской области на 7 °C выше, в Ленинградской области — на 6-7 °C, в Псковской области — на 5-7 °C.

На юге европейской России, в Краснодарском крае и Ростовской области температура будет на 5-8 градусов выше нормы и достигнет 33-36 градусов.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#День знаний#1 сентября#Прогноз погоды#Белгород#Сентябрь
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