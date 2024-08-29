Пасмурно или жара? Какую погоду белгородцам приготовила первая неделя сентября

Первая неделя сентября в Белгороде будет жаркой, но пасмурной

Приближается не только День знаний, но и начало осени в целом. Вскоре погода порадует белгородцев сменой жары на приятную прохладу, но когда это произойдёт? Судя по прогнозам синоптиков, не в первую неделю сентября. К какой погоде стоит подготовиться школьникам и их родителям, читайте в материале.

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