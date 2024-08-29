Не «гробы», а «соты»: в мэрии объяснили выбор дизайна скамеек для сквера в Белгороде

В Белгороде на Харьковской горе местные жители заметили странные скамейки, которые, по их мнению, напоминают гробы. Эти необычные конструкции были установлены на новой площадке рядом с детской поликлиникой №4, расположенной на улице Щорса. Журналисты Бел.Ру направили запрос в мэрию, чтобы выяснить, почему было принято именно такое решение относительно дизайна скамеек.