Молодёжные и семейные: планировки в весеннем квартале «Сирень» в Белгороде

Двухкомнатные квартиры различных размеров, от 46,8 до 50,7 кв. м., представляют собой европейскую планировку, где комфортная гостиная объединена с функциональной кухней, но есть отдельная спальня. Это прекрасный вариант для молодой пары или семьи с детьми. Например, в отдельной комнате, которая за счёт больших окон практически всегда будет наполнена светом, можно оборудовать детскую, разместив двухъярусную кровать, практичную рабочую и игровую зоны, а также вместительный шкаф для детской одежды и игрушек. Кроме этого, в данном варианте предусмотрена более просторная ванная комната со стильной душевой кабиной. Что касается гостиной и спальни, они выполнены в светлых тонах, которые помогают создать лёгкую, элегантную и при этом уютную обстановку.