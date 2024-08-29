Молодёжные и семейные: планировки в весеннем квартале «Сирень» в Белгороде

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В весеннем квартале «Сирень», который появится в Белгороде в микрорайоне Новая жизнь, представлены разнообразные варианты квартир — от современных студий до просторного двухкомнатного жилья. Каждый найдёт подходящий формат.
Что важнее — площадь или дизайн? Необходимо учитывать обе эти переменные. Сочетание размера и планировочного решения обеспечит комфортное проживание в новой квартире. Даже небольшая по метражу студия может быть удобной и просторной благодаря правильной расстановке деталей и мебели.
В жилом комплексе «Сирень» предлагаются квартиры с эргономичными планировками площадью от 27,7 до 50,7 квадратных метров. Каждый этаж разделён на две секции по четыре квартиры. Высота потолков составляет 270 см. Стоит отметить, что застройщик подготовил уникальный авторский дизайн квартир с расстановкой мебели под разные сценарии жизни, который идёт в подарок каждому покупателю. Ниже расскажем подробно о каждом из вариантов.
Однокомнатная квартира площадью 27,7 кв. м., выполненная в пастельных или светлых тонах, которые расширят пространство так, что даже маленькая квартира будет казаться просторней и светлей. Это дизайнерское решение, включающее объединённую уютную кухню, уединённую гостиную и комфортабельную комнату. Но благодаря перегородке пространство гармонично разделено на несколько секций.
К примеру, в спальне можно разместить как ёмкий раздвижной диван, так и большую двуспальную кровать. В рабочей зоне идеально впишется компактный стол с мягким уголком или удобными креслами. Здесь можно будет не только работать, но и принимать гостей.
Отдельно оборудована изысканная зона кухни, которая удивит хозяев своей функциональностью и лаконичностью. А при входе в спальню выделена зона прихожей, куда можно вмонтировать вместительный шкаф и поместить вещи всей семьи. Что касается санузла, здесь будет современная душевая кабина, компактный умывальник и полки для хранения бытовой химии. Этот вариант квартиры прекрасно подойдёт для молодой пары или соло-жильцов.
Квартиры площадью 34,5 кв. м. также представляют собой единое пространство с разделением на благоустроенную спальню и кухню с домашней гостиной. Но за счёт большей площади есть возможность отделить спальные места от общей зоны стеклянной перегородкой. При желании уединиться, зона превратится в отдельную комнату. Кроме этого, в данной квартире в прихожей можно разместить бытовую технику, что сэкономит место в ванной комнате.
Любители прованса могут выбрать более светлый вариант дизайна. В этом случае спальные места отделяются от гостиной ажурной перегородкой, а обстановка в светлой гамме при любых обстоятельствах будет выглядеть дорого и празднично, к тому же использование бежевой гаммы в интерьере сделает пространство зрительно более широким. Подобный вариант квартиры станет настоящей находкой для комфортной жизни планирующим создать семью или пожилой пары.
Двухкомнатные квартиры различных размеров, от 46,8 до 50,7 кв. м., представляют собой европейскую планировку, где комфортная гостиная объединена с функциональной кухней, но есть отдельная спальня. Это прекрасный вариант для молодой пары или семьи с детьми. Например, в отдельной комнате, которая за счёт больших окон практически всегда будет наполнена светом, можно оборудовать детскую, разместив двухъярусную кровать, практичную рабочую и игровую зоны, а также вместительный шкаф для детской одежды и игрушек. Кроме этого, в данном варианте предусмотрена более просторная ванная комната со стильной душевой кабиной. Что касается гостиной и спальни, они выполнены в светлых тонах, которые помогают создать лёгкую, элегантную и при этом уютную обстановку.
Стоит отметить, что квартиры в квартале «Сирень» имеют отделку WhiteBox, что позволяет сохранить общие пространства в первоначальном виде. Двухкамерные стеклопакеты обеспечивают хорошую тепло- и шумоизоляцию, а вентиляция происходит за счёт естественного проветривания через окна.
Квартиры оснащены электрическим кабелем, пожарными датчиками, счетчиками горячей и холодной воды, а также счётчиками электричества. Центральное отопление и утеплённые металлические входные двери обеспечивают комфортное проживание.
Квартиры также будут оборудованы интернетом и домофонами, управление которыми можно осуществить через смартфон. Полы имеют цементно-песчаную стяжку со звукоизоляцией в комнатах и звукогидроизоляцией в санузлах.
Срок сдачи домов весеннего квартала «Сирень» — второй квартал 2025 года. Телефон отдела продаж: +7 (4722) 99-75-75. Онлайн заявка.
Стоит напомнить, что приобретая жильё в новом квартале, построенном «Специализированным застройщиком „Основа“», есть шанс избежать необходимости вложения денег в дорогостоящий ремонт. Ведь квартиры в ЖК „Сирень“ предлагаются с первоклассной чистовой отделкой, мебелью и техникой по принципу „всё включено“ до конца сентября 2024 года.
Выбирая жильё в «весеннем» квартале, клиент не только получает роскошную квартиру, но также экономит значительные средства. Ведь застройщик предлагает выгодные условия для приобретения жилья, чтобы помочь осуществить мечту.
Речь идёт о скидке на процентную ставку до -11,5% от базовой ставки банка, при этом первоначальный взнос составляет от 30%, а ставка — от 8,3%. Эти условия действуют в ПАО «Сбербанк» и ВТБ. Ставка по субсидированию ипотеки в других банках может варьироваться.Стоит отметить, что также есть вариант приобрести квартиру по льготной семейной ипотеке по ставке от 5,99% на весь срок кредитования, а в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.