bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

В зоопарке Белгорода сообщили о пополнении в семействе муфлонов

Маленький муфлон — новое чудо Белгородского зоопарка: видео

29 августа 2024, 07:04
Фото: 1MI

В зоопарке Белгорода сообщили о пополнении в семействе муфлонов

На этот раз родителями стали муфлоны. Дикие бараны находятся под угрозой исчезновения. Редкий вид из Красной книги продолжает радовать потомством уже второй год. Малыш подрос и окреп, рассказали сотрудники зоопарка в своём Telegram-канале.
Сюжет
Зоопарк

Сотрудники Белгородского зоопарка сообщили в социальных сетях, что у них снова пополнение. На этот раз родителями стали муфлоны. Потомство животные приносят второй год подряд.

Муфлоны — парнокопытные из рода баранов. Являются ближайшим родственником для домашней овцы. За ними издревна велась охота, животные дают вкусное мясо и кожу. Из-за этого они получили статус «уязвимый вид» и занесены в Красную книгу. Поэтому новый представитель вида, особенно в зоопарке Белгорода — это большая радость.

На видео, как говорят работники, баранчик ещё совсем младенец. Хотя по нему не скажешь, на ногах стоит крепко, пусть и не отходит от родителей. Сейчас он уже подрос.

Пополнение в семействе муфлонов
Видео: Белгородский зоопарк
Знаменитый старооскольский лев Тигран переедет в Калининград
Узнать подробнее
Читайте также:
Бронзовый памятник умершему льву Бонапарту появился в Белгородском зоопаркеКрасавица Личи поменяла Ялту на Белгород: в зоопарке рассказали о новом обитателеВ белгородском зоопарке показали место, где был ранен лебедь, погибший от атаки ВСУ
#Валерия Колесникова#Видео#Общество#Зоопарк#Новости Белгорода#Белгород#Красная книга#Пополнение#Муфлоны#Охраняемые виды
Подпишитесь
«Муж запудрил мозги»: почему близкие экс-чиновницы из Белгорода не верят в её вину?
Сегодня, 07:18
Обвиняемый в причастности к подрыву моста в Крыму связан с Белгородской областью
Сегодня, 09:21
Не «гробы», а «соты»: в мэрии объяснили выбор дизайна скамеек для сквера в Белгороде
Сегодня, 09:31
Положены ли белгородцам выплаты на детей к школе в 2024 году? Отвечает Гладков
Сегодня, 08:02
Сергей Цивилев поблагодарил энергетика-героя за мужество и профессионализм
Сегодня, 08:02
Молодёжные и семейные: планировки в весеннем квартале «Сирень» в Белгороде
Сегодня, 08:46