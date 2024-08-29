Маленький муфлон — новое чудо Белгородского зоопарка: видео

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Сотрудники Белгородского зоопарка сообщили в социальных сетях, что у них снова пополнение. На этот раз родителями стали муфлоны. Потомство животные приносят второй год подряд.
Муфлоны — парнокопытные из рода баранов. Являются ближайшим родственником для домашней овцы. За ними издревна велась охота, животные дают вкусное мясо и кожу. Из-за этого они получили статус «уязвимый вид» и занесены в Красную книгу. Поэтому новый представитель вида, особенно в зоопарке Белгорода — это большая радость.
На видео, как говорят работники, баранчик ещё совсем младенец. Хотя по нему не скажешь, на ногах стоит крепко, пусть и не отходит от родителей. Сейчас он уже подрос.