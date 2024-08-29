Лето задержится в Белгородской области дольше положенного

Белгородцам пока не стоит ожидать снижения температуры

Белгородцы уже так устали от жары, что с нетерпением ждут похолодания. Но оно, видимо, наступит нескоро. В Белгородской области ожидается аномальная жара в течение первой недели сентября. Синоптики прогнозируют среднесуточную температуру выше нормы на 7–8 значений, сообщили в региональном МЧС.