bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Сентябрь уже близко, но похолодания пока не предвидится

Лето задержится в Белгородской области дольше положенного

29 августа 2024, 13:49
Фото: Изображение Midjourney
Сентябрь уже близко, но похолодания пока не предвидится

Белгородцам пока не стоит ожидать снижения температуры

Белгородцы уже так устали от жары, что с нетерпением ждут похолодания. Но оно, видимо, наступит нескоро. В Белгородской области ожидается аномальная жара в течение первой недели сентября. Синоптики прогнозируют среднесуточную температуру выше нормы на 7–8 значений, сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

Синоптики предупреждают: с 30 августа по 5 сентября в Белгородской области сохранится анормально жаркая погода. Среднесуточная температура будет стабильно выше нормы на 7-8 градусов и составит +24…+25 °C.

В последний рабочий день недели, 30 августа, на небе будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер подует с северо-востока ночью со скорость 2-7 м/с, а днём — 9-14 м/с.

В регионе ночью температура будет комфортная — около +13…+18 °C. К утру поднимется до +28…+33 °C и будет держаться до вечера. В Белгороде днём метеорологи обещают +30…+32 °C.

Максимальный уровень пожарной опасности всё ещё держится в Белгороде, Белгородском и Ракитянском районах, а также в Губкинском городском округе.

Предмаксимальный в 18 муниципалитетах: в Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Новооскольском, Старооскольском, Шебекинском, Яковлевском городских округах, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Корочанском, Прохоровском, Ровеньском и Чернянском районах.

Пасмурно или жара? Какую погоду белгородцам приготовила первая неделя сентября
Узнать подробнее
Читайте также:
Жара — не главная проблема белгородцев: завтра погода неприятно удивитПогода решила удивить белгородцев ближе к концу августаДождливая погода отступает: скоро в Белгородскую область вернётся тепло
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Погода#Жара#Температура#Новости Белгорода#Прогноз#Прогноз погоды#Белгород#Пожарная опасность
Подпишитесь
«Муж запудрил мозги»: почему близкие экс-чиновницы из Белгорода не верят в её вину?
Сегодня, 07:18
Обвиняемый в причастности к подрыву моста в Крыму связан с Белгородской областью
Сегодня, 09:21
Не «гробы», а «соты»: в мэрии объяснили выбор дизайна скамеек для сквера в Белгороде
Сегодня, 09:31
Положены ли белгородцам выплаты на детей к школе в 2024 году? Отвечает Гладков
Сегодня, 08:02
Даниил Волошкин: «Верю, что благодаря международному турниру в Ташкенте меня заметят»
Сегодня, 13:16
Молодёжные и семейные: планировки в весеннем квартале «Сирень» в Белгороде
Сегодня, 08:46