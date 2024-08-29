Лето задержится в Белгородской области дольше положенного

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Синоптики предупреждают: с 30 августа по 5 сентября в Белгородской области сохранится анормально жаркая погода. Среднесуточная температура будет стабильно выше нормы на 7-8 градусов и составит +24…+25 °C.
В последний рабочий день недели, 30 августа, на небе будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер подует с северо-востока ночью со скорость 2-7 м/с, а днём — 9-14 м/с.
В регионе ночью температура будет комфортная — около +13…+18 °C. К утру поднимется до +28…+33 °C и будет держаться до вечера. В Белгороде днём метеорологи обещают +30…+32 °C.
Максимальный уровень пожарной опасности всё ещё держится в Белгороде, Белгородском и Ракитянском районах, а также в Губкинском городском округе.
Предмаксимальный в 18 муниципалитетах: в Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Новооскольском, Старооскольском, Шебекинском, Яковлевском городских округах, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Корочанском, Прохоровском, Ровеньском и Чернянском районах.