Гладков рассказал, к каким мерам прибегнет правительство на фоне обстрелов ВСУ

Posted 29 августа, 10:19
Published 29 августа, 10:19
Modified 29 августа, 10:19
Updated 29 августа, 10:19
Из-за того, что в некоторых населённых пунктах оперативная обстановка не улучшается, оперштаб принял решение отселить или закрыть их. Так, свои дома покинут жители сёл Пороз и Дроновка Грайворонского округа, а также села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского округа.
Въезд закрыли в село Вязовое Краснояружского района. Там уже начали устанавливать блокпосты. Пропускать в поселение жителей будут только с соответствующим разрешением от администрации.
По 15 тысяч рублей выплатят жителям, прописанных в следующих населённых пунктах:
Кроме того, 150 тысяч рублей выплатят жителям, прописанным в населённых пунктах:
С сентября 2024 года белгородцам, частично или полностью утерявшим своё имущество при обстрелах, будут выплачивать средства из областного бюджета. Несмотря на организованную поддержку, регион ввёл ограничение по суммам: за повреждённое авто будут выплачивать не более 2 млн рублей.
Власти приняли решение, что в дистанционном формате будут обучаться только школы, находящиеся в 20-километровой зоне от границы с Украиной. В остальных же образовательных учреждениях будет действовать очный и очно-дистанционный формат. Из-за этого в регионе особое внимание уделят безопасности в школах.
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в области наблюдается сокращение учеников из-за неспокойной оперативной обстановки. Однако на оплате труда учителей это никак не скажется, поскольку власть не хочет потерять оставшихся учителей.
У некоторых жителей, которые заключили соцконтракты, нет возможности их реализовать из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ. Региональное правительство пошло навстречу жителям и решило позволить им досрочно аннулировать контракты без каких-либо последствий.