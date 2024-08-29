Гладков рассказал, к каким мерам прибегнет правительство на фоне обстрелов ВСУ

Власти приняли решение, что в дистанционном формате будут обучаться только школы, находящиеся в 20-километровой зоне от границы с Украиной. В остальных же образовательных учреждениях будет действовать очный и очно-дистанционный формат. Из-за этого в регионе особое внимание уделят безопасности в школах.