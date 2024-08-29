Даниил Волошкин: «Верю, что благодаря международному турниру в Ташкенте меня заметят»

В 2023 году Даниил стал вторым призёром первенства России по быстрым шахматам, а затем попал в кандидаты в сборную России по шахматам и стал чемпионом ЦФО. В этом году его впервые пригласили принять участие в первенстве мира среди школьников по быстрым шахматам.