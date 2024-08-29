Даниил Волошкин: «Верю, что благодаря международному турниру в Ташкенте меня заметят»

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Воспитанник шахматного отделения белгородской спортивной школы №4 Даниил Волошкин завоевал бронзу в двух номинациях на первенстве мира и блицу среди школьников в Ташкенте — в возрастной категории до 17 лет. Это была первая поездка юного спортсмена на международный турнир. Редакция Бел.ру встретилась с ним и узнала о впечатлениях от соревнований.
Как рассказал тренер юноши Леонид Окунь, в шахматном клубе Даниил занимается уже 10 лет — с первого класса. Сам шахматист вспоминает, что играть он начал в 5 лет, ещё в детском саду №6 — благодаря своей воспитательнице Наталье Витальевне Водолазской.
Наталья Витальевна открыла мне дорогу в шахматы. Под её руководством случился мой самый первый турнир — первенство города среди дошкольников, на котором меня заметили мои нынешние тренеры.
Даниил Волошкин
В 2023 году Даниил стал вторым призёром первенства России по быстрым шахматам, а затем попал в кандидаты в сборную России по шахматам и стал чемпионом ЦФО. В этом году его впервые пригласили принять участие в первенстве мира среди школьников по быстрым шахматам.
К сожалению, для участия в таком мероприятия одного желания мало: это большие финансовые затраты. Мы начали переживать, что не сможем поехать на турнир. На просьбу помочь откликнулись наши строители — компания «Трансюжстрой». Они оплатили все расходы и во многом осуществили мечту Даниила.
Леонид Окунь
В Ташкенте в соревнованиях по блицу главным соперником Даниила стал международный мастер из Ирана, а в рапиде — мастер из Узбекистана. Как отметил тренер юноши, самым сложным для юного шахматиста из Белгорода было обуздать неуемное желание побеждать.
У Даниила с соперником в одном моменте возникла равная позиция, и шахматист из Узбекистана, который впоследствии занял первое место, предложил ему ничью. Он отказался и проиграл. А если бы согласился, мог бы бороться за более высокое место. Что поделать: юношеский максимализм и отсутствие опыта участия в международных соревнованиях. Это его первый выезд за пределы России и участие в состязании такого высокого уровня! Мы им гордимся.
Леонид Окунь
Даниил говорит о том, что поездка на международный турнир сталадля него совершенно новым опытом.
Даже соперники, которые не считались фаворитами, тоже были серьезными конкурентами. Легких партий просто не было. Этот первый выезд был достаточно сложным для меня и в психологическом, и в физическом плане. Но я верю, что благодаря турниру на меня обратят внимание: в перспективе пригласят на сборы, в юношеские сборные команды России и на международные турниры.
Даниил Волошкин
Сейчас Даниил в Санкт-Петербурге — участвует в открытом турнире. В перспективе — поездка на первенство Центрального федерального округа в борьбе за выход в высшую лигу.
Чтобы добиваться успеха в любом деле, в том числе и в шахматах, его нужно любить и трудиться. Шахматы — трудный вид спорта. Чтобы играть хорошо, нужно систематизировать и переработать, запомнить и применить огромный объём информации. А еще иметь хорошую выносливость — игра иногда продолжается 4-5 часов.
Леонид Окунь
Даниил планирует посвятить шахматам большую часть своей жизни.
Дело мне нравится. В ближайшие годы я планирую «выполнить» мастера ФИДЕ, а еще отучиться в университете на инженера.
Даниил Волошкин
Отметим, что «Трансюжстрой» систематически поддерживает шахматы. В 2022 году компания реконструировала шахматную беседку в Центральном парке Белгорода, а также организовала шахматный турнир среди любителей, в котором принял участие советский и российский гроссмейстер, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.
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