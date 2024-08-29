Белгородцы проведут ближайшие восемь лет в колонии за покупку наркотиков

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
По информации регионального управления ФСБ, силовики вместе с коллегами из УМВД пресекли канал распространения наркотиков в особо крупном размере.
Два жителя Старооскольского округа купили в других регионах России около двух килограммов запрещённого сильнодействующего наркотического вещества. Товар они хотели продать бесконтактным способом. Но совершить задуманное не успели.
В отношении фигурантов возбудили и расследовали два уголовных дела по ч. 3 ст. 30 (покушение на сбыт наркотиков) и ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере) УК России.
Старооскольский районный суд Белгородской области признал их виновными, назначив одному наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев, а второму — восемь лет. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.