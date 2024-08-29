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Published Сегодня, 15:37

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Updated Сегодня, 15:39

Белгородцы проведут ближайшие восемь лет в колонии за покупку наркотиков

Белгородцы проведут ближайшие восемь лет в колонии за покупку наркотиков

29 августа 2024, 15:37
Фото: Изображение Midjourney
Их задержали силовики вместе с правоохранителями. Суд признал их виновными. Ближайшие восемь лет они проведут в колонии строгого режима.

По информации регионального управления ФСБ, силовики вместе с коллегами из УМВД пресекли канал распространения наркотиков в особо крупном размере.

Два жителя Старооскольского округа купили в других регионах России около двух килограммов запрещённого сильнодействующего наркотического вещества. Товар они хотели продать бесконтактным способом. Но совершить задуманное не успели.

В отношении фигурантов возбудили и расследовали два уголовных дела по ч. 3 ст. 30 (покушение на сбыт наркотиков) и ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере) УК России.

Старооскольский районный суд Белгородской области признал их виновными, назначив одному наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев, а второму — восемь лет. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Наркотики#Уголовное дело#Преступления#Лишение свободы#Колония строгого режима#Белгород
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