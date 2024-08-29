Белгородцев будут принимать в поликлиниках других регионов без направления

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
К губернатору обратились жители области, которые уехали в безопасные регионы РФ. Они рассказали, что без направления их отказываются принимать в поликлинике по месту пребывания.
Вячеслав Гладков сообщил, что этот вопрос рассмотрели на уровне правительства РФ. Сейчас Министерство здравоохранения рассылает письма во все регионы, чтобы белгородцев принимали по месту нахождения без направления врачей. В другие регионы выделяются деньги на оплату выпадающих доходов.
Если будут какие-то проблемы, пожалуйста, обращайтесь ко мне и к министру здравоохранения Белгородской области Андрею Иконникову.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее белгородке с пульпитом отказались помочь из-за отсутствия бумажного полиса ОМС.