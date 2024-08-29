Белгородцев будут принимать в поликлиниках других регионов без направления

Вячеслав Гладков сообщил, что этот вопрос рассмотрели на уровне правительства РФ. Сейчас Министерство здравоохранения рассылает письма во все регионы, чтобы белгородцев принимали по месту нахождения без направления врачей. В другие регионы выделяются деньги на оплату выпадающих доходов.