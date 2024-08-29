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Published Сегодня, 18:20

Modified Сегодня, 18:22

Updated Сегодня, 18:22

Белгородцев будут принимать в поликлиниках других регионов без направления

Белгородцев будут принимать в поликлиниках других регионов без направления

29 августа 2024, 18:20
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что данный вопрос уже решён.

К губернатору обратились жители области, которые уехали в безопасные регионы РФ. Они рассказали, что без направления их отказываются принимать в поликлинике по месту пребывания.

Вячеслав Гладков сообщил, что этот вопрос рассмотрели на уровне правительства РФ. Сейчас Министерство здравоохранения рассылает письма во все регионы, чтобы белгородцев принимали по месту нахождения без направления врачей. В другие регионы выделяются деньги на оплату выпадающих доходов.

Если будут какие-то проблемы, пожалуйста, обращайтесь ко мне и к министру здравоохранения Белгородской области Андрею Иконникову.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее белгородке с пульпитом отказались помочь из-за отсутствия бумажного полиса ОМС.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Поликлиники#Пациенты#Белгород#Направление#Министерство здравоохранения
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