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Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

За неделю в Белгородской области подорожали АИ-95 и АИ-98

Белгородская область остаётся в пятёрке лидеров в ЦФО по стоимости бензина

29 августа 2024, 13:04
Фото: 1MI
За неделю в Белгородской области подорожали АИ-95 и АИ-98

Росстат рассказал о ценах на бензин в Белгородской области

Белгородская область заняла четвёртое место по стоимости бензина в Центральном федеральном округе, уступив только Воронежской области, Подмосковью и Москве. Данными о динамике стоимости поделился Росстат.
Сюжет
Бензин

По данным на 26 августа средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 58,62 рубля за литр. По цене регион в ЦФО опережают только Воронежская область, Подмосковье и Москва — 58,94 рубля, 59,71 рубля и 59,19 рубля соответственно.

Стоимость АИ-92 в Белгородской области достигла 53,20 рубля. Бензин марки АИ-95 стоит 58 рублей, АИ-98 — 73,10 рубля. Стоимость литра дизельного топлива повысилась до 63,07 рубля.

За неделю в регионе подорожали только некоторые марки автомобильного бензина, но и те выросли не намного. Так, цена на АИ-92 не выросла совсем, а стоимость дизельного топлива увеличилась только на 0,01%. Цены на АИ-95 и АИ-98 выросли на 0,21% и 0,19% соответственно.

В соседней Курской области средняя цена на бензин составила 56,77 рубля.

На среднюю зарплату белгородца можно купить 983 литра бензина
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