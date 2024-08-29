Белгородская область остаётся в пятёрке лидеров в ЦФО по стоимости бензина

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
По данным на 26 августа средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 58,62 рубля за литр. По цене регион в ЦФО опережают только Воронежская область, Подмосковье и Москва — 58,94 рубля, 59,71 рубля и 59,19 рубля соответственно.
Стоимость АИ-92 в Белгородской области достигла 53,20 рубля. Бензин марки АИ-95 стоит 58 рублей, АИ-98 — 73,10 рубля. Стоимость литра дизельного топлива повысилась до 63,07 рубля.
За неделю в регионе подорожали только некоторые марки автомобильного бензина, но и те выросли не намного. Так, цена на АИ-92 не выросла совсем, а стоимость дизельного топлива увеличилась только на 0,01%. Цены на АИ-95 и АИ-98 выросли на 0,21% и 0,19% соответственно.
В соседней Курской области средняя цена на бензин составила 56,77 рубля.