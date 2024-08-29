Белгородская область остаётся в пятёрке лидеров в ЦФО по стоимости бензина

За неделю в регионе подорожали только некоторые марки автомобильного бензина, но и те выросли не намного. Так, цена на АИ-92 не выросла совсем, а стоимость дизельного топлива увеличилась только на 0,01%. Цены на АИ-95 и АИ-98 выросли на 0,21% и 0,19% соответственно.