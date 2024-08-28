Юные белгородцы при тревоге не будут спускаться с верхних этажей школ в укрытия?

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В регионе всё ещё сохраняется неспокойная обстановка, но формат обучения во многих учреждениях определили, как очный и очно-дистанционный. Поэтому в преддверии начала нового учебного года белгородцы стали переживать о безопасности обучения на верхних этажах школ.
«Наш класс переносили на второй этаж, и при тревоге детей спускали в подвал. В этом же году сказали, что дети будут учиться на третьем этаже под крышей, а при тревоге в подвал уходить не будут — просто будут выходить в коридор, так как не успеют спуститься в укрытие. И это во время тревоги небезопасно, так как на третьем этаже над лестницей стеклянный купол. Как такое возможно? Прошлые годы нижние этажи, а в этом году под крышей над стеклянным куполом и в укрытие нет возможности попасть. Что за ерунда? <…> У нас что, обстановка лучше стала?» — задала вопрос одна из родительниц.
На её обращение отреагировали в администрации Белгорода. Они выяснили, что речь идёт о Центре образования № 15 «Луч», который стоит практически вплотную к дому, где весной из-за прилёта обрушился целый подъезд.
В мэрии объяснили, что решение об использовании последних этажей в школах принял оперштаб, а изменить его не могут.
«Решением Оперативного штаба Белгородской области разрешено использование последних этажей зданий школ для организации образовательного процесса. Для выработки навыка поведения при возникновении чрезвычайной ситуации с обучающимися дважды в неделю будут проводится тренировки, в том числе тренировки перехода в укрытие. При этом родители имеют право на организацию обучения в дистанционном формате. Для этого надо с заявлением обратиться в администрацию школы», — рассказали про ситуацию представители белгородской администрации.
О том, что уроки с 1 сентября будут проходить и на верхних этажах школ, заявлял в конце июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Однако тогда в регионе ещё не ввели режимы КТО и ЧС федерального характера.