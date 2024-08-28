Вслед за Осколом: ночью из-за аварии без воды остались 25,5 тысячи человек

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Специалисты ночью остановили насосную станцию, сообщил глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов. Они провели исследование центрального трубопровода и обнаружили четыре прорыва.
Без воды остались около 25,5 тысячи человек: микрорайоны Журавлики, Звёздный, Солнечный, Горняк, Мичуринский, частично Салтыково, а также на улицах Гоголя, Овражной, 8 Марта, Московской, Мичурина, Чернышевского, Пильчикова, Пушкина, Кирова 43, Заречной, Сергиевской, частично Пригородной, Дзержинского и Ленина.
К утру около 7,5 тысячи абонентов уже подключили к водозабору «Тёплый Колодезь». Идёт наполнение системы и восстановление водоснабжения.
Чтобы вернуть воду в микрорайон Журавлики, специалисты решили отключить для ремонта участок сети от дома № 39 до дома № 77 по улице 1-й Заречной. Параллельно начались земляные работы на трёх других участках с повреждениями.
Насосную станцию планировали включить в 20:00 после пополнения запаса воды. Но эти сроки дали, когда обнаружили только два прорыва. По крайней мере, глава округа не сообщал об изменениях.
Недавно похожая ситуация произошла в Старом Осколе. Там из-за аварии на трубопроводе без воды остались 80 тысяч жителей. У людей несколько дней не было горячего и холодного водоснабжения. Историей заинтересовалась прокуратура.