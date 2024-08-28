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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Изначально под отключение воды в Губкинском горокруге попало более 25 тыс. человек

Вслед за Осколом: ночью из-за аварии без воды остались 25,5 тысячи человек

28 августа 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney
Изначально под отключение воды в Губкинском горокруге попало более 25 тыс. человек

Масштабная авария на водопроводе случилась в Губкинском горокруге

Специалисты выявили четыре прорыва в центральном трубопроводе и отключили насосную станцию. Для выполнения ремонтных работ пришлось отключить водоснабжение 25,5 тыс. губкинцев. Запустить станцию планировали вечером, но сроки, скорее всего, сорвутся.
Сюжет
Авария

Специалисты ночью остановили насосную станцию, сообщил глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов. Они провели исследование центрального трубопровода и обнаружили четыре прорыва.

Без воды остались около 25,5 тысячи человек: микрорайоны Журавлики, Звёздный, Солнечный, Горняк, Мичуринский, частично Салтыково, а также на улицах Гоголя, Овражной, 8 Марта, Московской, Мичурина, Чернышевского, Пильчикова, Пушкина, Кирова 43, Заречной, Сергиевской, частично Пригородной, Дзержинского и Ленина.

К утру около 7,5 тысячи абонентов уже подключили к водозабору «Тёплый Колодезь». Идёт наполнение системы и восстановление водоснабжения.

Чтобы вернуть воду в микрорайон Журавлики, специалисты решили отключить для ремонта участок сети от дома № 39 до дома № 77 по улице 1-й Заречной. Параллельно начались земляные работы на трёх других участках с повреждениями.

Насосную станцию планировали включить в 20:00 после пополнения запаса воды. Но эти сроки дали, когда обнаружили только два прорыва. По крайней мере, глава округа не сообщал об изменениях.

Недавно похожая ситуация произошла в Старом Осколе. Там из-за аварии на трубопроводе без воды остались 80 тысяч жителей. У людей несколько дней не было горячего и холодного водоснабжения. Историей заинтересовалась прокуратура.

Да будет вода! Жителям Старого Оскола вернули воду
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Авария#Вода#Губкинский городской округ#Водоснабжение#Отключение воды#Белгород#Насосная станция#Прорыв трубопровода
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