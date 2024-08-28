В регионе пятый месяц не могут найти белгородца в кожаной куртке

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В Белгородской области с 27 апреля не могут найти 43-летнего Дмитрия Смирнова. Мужчина проживал в Старом Осколе.
Белгородец нормального телосложения, рост — 180 см. У него седые короткие волосы и карие глаза. В день исчезновения житель региона был одет в чёрную кожаную куртку, тёмную со светлыми полосками кофту и тёмные штаны.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
Напомним, что последний раз в регионе не могли найти 31-летнего мужчину — его местонахождение было неизвестно с 28 июня. Однако спустя практически месяц, 20 июля, его нашли живым.