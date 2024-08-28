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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В регионе пятый месяц не могут найти белгородца в кожаной куртке

В регионе пятый месяц не могут найти белгородца в кожаной куртке

28 августа 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney
Местонахождение жителя Старого Оскола неизвестно с 27 апреля. Информацию о пропавшем разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгородской области с 27 апреля не могут найти 43-летнего Дмитрия Смирнова. Мужчина проживал в Старом Осколе.

Белгородец нормального телосложения, рост — 180 см. У него седые короткие волосы и карие глаза. В день исчезновения житель региона был одет в чёрную кожаную куртку, тёмную со светлыми полосками кофту и тёмные штаны.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Пропавший белгородецПропавший белгородец
Пропавший белгородец
Фото: «Лиза Алерт»

Напомним, что последний раз в регионе не могли найти 31-летнего мужчину — его местонахождение было неизвестно с 28 июня. Однако спустя практически месяц, 20 июля, его нашли живым.

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