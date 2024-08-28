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Published Сегодня, 15:30

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Updated Сегодня, 15:30

У белгородцев вновь проблемы с водой, а экс-чиновницу обвинили в подготовке теракта

У белгородцев вновь проблемы с водой, а экс-чиновницу обвинили в подготовке теракта

28 августа 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Экс-чиновницу белгородской администрации обвинили в подготовке теракта. В регионе очередные проблемы с водоснабжением, но не в Старом Осколе. Тем временем в белгородское УМВД поступило более 220 заявлений по делу Халаимова. Подробности — в итогах дня.

Белгородская экс-чиновница готовила теракт?

Экс-сотрудницу белгородской администрации Викторию Шинкарук обвиняют в подготовке теракта. По версии следствия, бывшая чиновница и её сообщник Александр Холодков осенью 2022 года передали ВСУ около 500 тысяч рублей. Они также перемещали взрывчатые вещества в тайники.

Им уже предъявили обвинения по пяти статьям, однако они оба не признают свою вину. Бывшая чиновница утверждает, что передавала деньги по просьбе супруга и не хотела совершать преступление. Её сообщник же с осени 2022 года находится под стражей.

Уголовное дело уже рассматривают во Втором Западном окружном военном суде.

Экс-сотрудницу белгородской администрации обвиняют в подготовке теракта
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Проблемы с водой, но не в Старом Осколе

Ночью специалисты остановили насосную станцию в Губкинском городском округе из-за четырёх прорывов в центральном трубопроводе. Без воды остались около 25,5 тысячи жителей шести микрорайонов и 14 улиц.

К утру около 7,5 тысячи абонентов уже подключили к водозабору «Тёплый Колодезь». В настоящее время идёт наполнение системы и восстановление водоснабжения. Для возврата воды в одном из микрорайонов, специалисты решили отключить для ремонта участок сети. Также проводятся земляные работы на трёх других участках с повреждениями.

Когда работники обнаружили два прорыва, насосную станцию планировали включить в 20:00 после пополнения запаса воды. Сдвинулись ли сроки после обнаружения ещё двух прорывов, утром было неизвестно.

Днём ситуацию вновь прокомментировал глава Губкинского округа Михаил Лобазнов. По его словам, вода должна начать поступать абонентам в 20:00, как они и планировали.

Вслед за Осколом: ночью из-за аварии без воды остались 25,5 тысячи человек
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220 заявлений по делу Халаимова

В декабре прошлого года в социальных сетях начали появляться жалобы от туристов, которые не получили свои деньги за несостоявшиеся туры. Фирма Александра Халаимова должна была выплатить более 6 миллионов рублей белгородцам и жителям других областей.

Халаимов стал фигурантом уголовного дела по статье за хищение денежных средств под видом оказания туристических услуг. В настоящее время проводится предварительное расследование, в ходе которого устанавливаются обстоятельства преступления. Также проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Сам Халаимов ранее утверждал, что его компанию рейдерски захватили, а его имя несправедливо опорочили.

Сотни заявлений и 6 млн долга: Халаимов заявил, что он жертва рейдеров, а не мошенник
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