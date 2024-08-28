Три «Ласточки» между Белгородом и Москвой продолжат ездить сдвоенным составом

Теперь «Ласточки» ежедневно будут отправляться в путь в составе из десяти вагонов вместо пяти. С 31 августа по 29 сентября три поезда отправятся в Белгород из Москвы: № 719/720, № 741/742, № 743/744. А из Белгорода они выйдут в путь с 1 по 30 сентября.