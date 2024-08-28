Три «Ласточки» между Белгородом и Москвой продолжат ездить сдвоенным составом

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
На фоне напряжённой ситуации в приграничных регионах спрос на ж/д билеты среди жителей Белгородской и Курской областей вырос.
В связи с этим РЖД, чтобы удовлетворить спрос, приняли решение о том, что поезда «Ласточка», курсирующие между Курском, Белгородом и Москвой, будут ходить в сдвоенном составе.
Теперь «Ласточки» ежедневно будут отправляться в путь в составе из десяти вагонов вместо пяти. С 31 августа по 29 сентября три поезда отправятся в Белгород из Москвы: № 719/720, № 741/742, № 743/744. А из Белгорода они выйдут в путь с 1 по 30 сентября.
В этот же период времени начнёт курсировать поезд № 715/716 между Москвой и Курском.