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Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

«Ласточки» будут курсировать 10-вагонным составом вместо 5-вагонного

Три «Ласточки» между Белгородом и Москвой продолжат ездить сдвоенным составом

28 августа 2024, 15:05
Фото: 1MI
«Ласточки» будут курсировать 10-вагонным составом вместо 5-вагонного
После вторжения в Курскую область местные жители боялись, что железнодорожное сообщение если не прекратят, то ограничат. А ведь спрос на ж/д билеты закономерно вырос. РЖД вместо этого приняли решение увеличить состав «Ласточек» в два раза.
Сюжет
Ржд

На фоне напряжённой ситуации в приграничных регионах спрос на ж/д билеты среди жителей Белгородской и Курской областей вырос.

В связи с этим РЖД, чтобы удовлетворить спрос, приняли решение о том, что поезда «Ласточка», курсирующие между Курском, Белгородом и Москвой, будут ходить в сдвоенном составе.

Теперь «Ласточки» ежедневно будут отправляться в путь в составе из десяти вагонов вместо пяти. С 31 августа по 29 сентября три поезда отправятся в Белгород из Москвы: № 719/720, № 741/742, № 743/744. А из Белгорода они выйдут в путь с 1 по 30 сентября.

В этот же период времени начнёт курсировать поезд № 715/716 между Москвой и Курском.

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#Валерия Колесникова#Общество#Ржд#Москва#Поезд#Новости Белгорода#Курск#Белгород#Ласточка
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