Свадебный венец из дохлых мух, собранных белгородкой, попал в Новую Третьяковку

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Белгородка Юлия Таранова ради эксперимента решила собрать дохлых мух и ос и выставить их на продажу на сайте.
«Выставить на продажу мух и ос — это хороший способ поднять ваш аккаунт наверх. Люди будут натыкаться на ваших мух и ос, ржать, скидывать друзьям, иногда даже писать вам скабрезные шуточки. Пусть пишут», — призналась девушка.
Позже на её необычный товар всё же нашёлся покупатель. Художница Ульяна приобрела мух за 50 рублей, а ос — за 100 рублей. Из них она сделала свадебный венец, который теперь красуется на выставке «Россия. Горизонты — 2024» в Новой Третьяковке в Москве.
«Это свадебный головной убор в Архангельске. Мухи летят на сахар. Это про любую одержимую идею, заложником которой можно стать. Замужество — одна из идей фикс у женщин. Не у всех, но всё же», — рассказала девушка об изготовленном украшении.
Изделие находилось в музее до 17 августа.