bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Готовое украшение

Свадебный венец из дохлых мух, собранных белгородкой, попал в Новую Третьяковку

28 августа 2024, 09:05
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Готовое украшение

Выставленные белгородкой на продажу дохлые мухи попали на выставку в Москве

На «Авито» белгородцы продавали различные вещи, но дохлые мухи и осы до недавних пор не встречались. Жительница региона рассказала Telegram-каналу «Белгород № 1», как придумала выставить на продажу мёртвых насекомых и как потом те оказались на выставке в Новой Третьяковке.

Белгородка Юлия Таранова ради эксперимента решила собрать дохлых мух и ос и выставить их на продажу на сайте.

«Выставить на продажу мух и ос — это хороший способ поднять ваш аккаунт наверх. Люди будут натыкаться на ваших мух и ос, ржать, скидывать друзьям, иногда даже писать вам скабрезные шуточки. Пусть пишут», — призналась девушка.
ОбъявлениеОбъявление
Объявление
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»

Позже на её необычный товар всё же нашёлся покупатель. Художница Ульяна приобрела мух за 50 рублей, а ос — за 100 рублей. Из них она сделала свадебный венец, который теперь красуется на выставке «Россия. Горизонты — 2024» в Новой Третьяковке в Москве.

«Это свадебный головной убор в Архангельске. Мухи летят на сахар. Это про любую одержимую идею, заложником которой можно стать. Замужество — одна из идей фикс у женщин. Не у всех, но всё же», — рассказала девушка об изготовленном украшении.

Изделие находилось в музее до 17 августа.

Готовое украшениеГотовое украшение
Готовое украшениеГотовое украшение
Переписка белгородки с художницейПереписка белгородки с художницей
Переписка белгородки с художницейПереписка белгородки с художницей
Готовое украшение
Фото: Telegram-канал "Белгород №1"
«Маленькая собачка» оказалась лисой: какой необычный «товар» продаёт белгородец?
Узнать подробнее
Читайте также:
Уроженец Шебекино стал тренером футбольного клуба, который продавали на «Авито»Белгородцы 16 раз попадались на уловки мошенников с «Авито» в 2023 годуБелгородцам через «Авито» продают военное снаряжение
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Москва#Художественный музей#Новости Белгорода#Белгород#Мухи
Подпишитесь
Экс-сотрудницу белгородской администрации обвиняют в подготовке теракта
Сегодня, 06:39
Пять домов сгорели, ещё 22 повреждены за день после атак на Белгородскую область
Сегодня, 09:20
Отстранить, но с зарплатой: как проверяют белгородских чиновников?
Сегодня, 05:00
«Визуальный мусор» в Белгороде: какие вывески можно размещать, а какие — нельзя?
Сегодня, 08:53
БИК предоставляет покупку земли под ИЖС на спецусловиях для белгородских льготников
Сегодня, 08:40