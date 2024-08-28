Свадебный венец из дохлых мух, собранных белгородкой, попал в Новую Третьяковку

Позже на её необычный товар всё же нашёлся покупатель. Художница Ульяна приобрела мух за 50 рублей, а ос — за 100 рублей. Из них она сделала свадебный венец, который теперь красуется на выставке «Россия. Горизонты — 2024» в Новой Третьяковке в Москве.