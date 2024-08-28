Пять домов сгорели, ещё 22 повреждены за день после атак на Белгородскую область

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Девять районов Белгородской области за сутки подверглись атакам ВСУ. Раненых среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
За день повреждено 22 частных дома. Большая часть из них пострадала при атаках на Шебекинский горокруг — 17.
Ещё пять домов сгорели полностью. Три частных домовладения уничтожены в Белгородском районе, два — в Грайворонском горокруге.
Повреждён и транспорт. Семь машин пострадали при атаках на Волоконовский район, Грайворонский и Шебекинский горокруга. Ещё четыре единицы транспорта полностью сгорели.
Трижды при атаках за сутки задело линии электроснабжения — в Борисовском районе, Грайворонском и Шебекинском горокругах. Дважды под удар попали сельхозпредприятия: повреждён склад в Белгородском районе, а также один из корпусов — в Краснояружском. Также при атаках накануне повреждён торговый объект в Грайворонском горокруге.
Помимо вышеперечисленных районов, под удар попали Валуйский и Яковлевский горокруга, Ракитянский район. ПВО там сбила один, три и один БПЛА соответственно. Обошлось без последствий.