Пять домов сгорели, ещё 22 повреждены за день после атак на Белгородскую область

Трижды при атаках за сутки задело линии электроснабжения — в Борисовском районе, Грайворонском и Шебекинском горокругах. Дважды под удар попали сельхозпредприятия: повреждён склад в Белгородском районе, а также один из корпусов — в Краснояружском. Также при атаках накануне повреждён торговый объект в Грайворонском горокруге.