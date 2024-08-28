Правозащитники подготовили ряд поправок по смягчению законодательства

Доктор юридических наук и профессор МГЮА Константин Ображиев, изучив множество уголовных дел, пришел к выводу, что требование денег за удаление информации не следует рассматривать как шантаж под угрозой распространения информации, поскольку пост уже опубликован. Ту же точку зрения разделяют практикующие адвокаты. Член Адвокатской палаты Москвы Татьяна Пашкевич отметила, что, если потерпевший обращается к администратору телеграм-канала с просьбой удалить уже размещенную информацию, это не является вымогательством под угрозой распространения, так как информация уже была распространена.