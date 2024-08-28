Правозащитники подготовили ряд поправок по смягчению законодательства

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
С начала 2022 года увеличилось количество дел по таким преступлениям, при этом наказание за них зачастую оказывается более жестким, чем за убийства или изнасилования. С просьбой о справедливом пересмотре наказаний к президенту обратилась член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Ее предложение поддержали эксперты, представляющие научное и адвокатское сообщества. В Госдуму уже направлены предложения по смягчению наказаний.
В конце прошлого года Ева Меркачева подняла вопрос о шантаже в Telegram, указав, что такие действия квалифицируются как вымогательство, что делает их особо тяжкими преступлениями. Она предложила изменить правоприменительную практику, чтобы снизить тяжесть наказаний за подобные преступления.
Обсуждение сосредоточено на статье 163 Уголовного кодекса России, касающейся требований денег под угрозой распространения компрометирующих сведений. Специалисты считают, что применение этой статьи к случаям с телеграм-каналами можно считать неверным. Правоохранительные органы и суды трактуют размещение информации в соцсетях как «длящееся деяние», предполагая, что информация продолжает распространяться до тех пор, пока публикация доступна. Поэтому предложение удалить пост за деньги часто рассматривается как вымогательство, даже если публикация уже размещена.
Доктор юридических наук и профессор МГЮА Константин Ображиев, изучив множество уголовных дел, пришел к выводу, что требование денег за удаление информации не следует рассматривать как шантаж под угрозой распространения информации, поскольку пост уже опубликован. Ту же точку зрения разделяют практикующие адвокаты. Член Адвокатской палаты Москвы Татьяна Пашкевич отметила, что, если потерпевший обращается к администратору телеграм-канала с просьбой удалить уже размещенную информацию, это не является вымогательством под угрозой распространения, так как информация уже была распространена.
На 14-м Конгрессе уголовного права уже обсуждалась необходимость изменения квалификации дел о вымогательстве в Telegram. Было подчеркнуто, что, если потерпевший сам готов заплатить за удаление негативного контента, действия администраторов канала не следует считать вымогательством. В случае, если потерпевший не готов платить, но ему предлагают удалить контент за деньги, это должно рассматриваться как принуждение к сделке (ст. 179 УК РФ).
Таким образом, как научное, так и адвокатское сообщество согласно с необходимостью изменений в правоприменительной практике. СПЧ подготовил предложения по гуманизации законодательства, которые уже переданы в Госдуму. В ближайшее время ожидается внесение поправок в Уголовный кодекс, пишет 360.ru.